Alluvione, approvato adeguamento di bilancio

Il Consiglio comunale ha approvato l’assestamento di bilancio e l’Amministrazione comunale ha presentato un primo rendiconto sulle spese, sostenute con risorse proprie, per la gestione della alluvione del maggio scorso.

Un primo stanziamento di 126 mila euro è servito per la pulizia di strade, caditoie e fognature, e per la manutenzione delle strade interessate dall’alluvione, in particolare via Soprarigossa e via Malbona. E’ stato stimato che la spesa totale sarà di 265 mila euro, da prelevare dall’avanzo di bilancio disponibile.

"Per questi interventi il Comune sta procedendo autonomamente con risorse proprie dal bilancio comunale – spiega la sindaca Letizia Bisacchi – Non abbiamo ancora ricevuto indicazioni su eventuali aiuti da parte del Governo, ma per questi interventi, che riguardavano anzitutto la sicurezza e il ripristino dei servizi non potevamo non intervenire. Alcune spese hanno anche riguardato la gestione dell’emergenza, penso al materiale edile utilizzato. Grazie all’intervento della Regione abbiamo potuto sostenere le richieste di autonoma sistemazione per quattro nuclei sfollati, e stiamo gestendo l’istruttoria di risarcimento danni presentata da circa 46 soggetti privati".

La Regione ha inoltre chiesto al Comune di Gambettola di compiere un’approfondita valutazione anche riguardo a quegli interventi di riduzione del rischio e che quindi sarebbero necessari per affrontare eventuali emergenze idrauliche. Fra i punti critici del territorio comunale c’è il sistema fognario di via Montanari, con la creazione di una vasca di laminazione; il potenziamento e realizzazione di nuove caditoie; la sistemazione della rete fognaria in alcune aree che si sono rivelate soggette ad allagamento. Il costo stimato complessivo è di 2 milioni e 675 mila euro.

Vincenzo D’Altri