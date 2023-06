Alluvione, arrivate finora sei richieste

Stanno cominciando ad arrivare anche al Comune di Cesenatico le prime richieste sui contributi a seguito dei danni dell’alluvione. Lo ha comunicato il sindaco Matteo Gozzoli, specificando che ad oggi sono sei le pratiche pervenute e numerosi cittadini si sono rivolti negli uffici e stanno preparando la documentazione. L’alluvione a Cesenatico ha colpito Sala e Tagliata. Per presentare le domande i cittadini devono compilare dei moduli che si possono scaricare sul sito del Comune, ed inviarli a [email protected] oppure consegnarli allo sportello Urp in via Moretti.