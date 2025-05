Alluvione, aziende agevolate. Soddisfatta Alice Buonguerrieri

"Con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, il Governo Meloni offre l’ennesima prova di ascolto e attenzione concreta verso i nostri territori colpiti dall’alluvione. È una risposta forte e strutturata che rafforza la governance della ricostruzione, estende gli strumenti di intervento e dà seguito alle esigenze che da tempo portavamo avanti a nome delle nostre comunità", ha dichiarato Alice Buonguerrieri, deputato romagnolo di Fratelli d’Italia.

"Particolarmente importante – precisa – è l’introduzione della compensazione fiscale per le imprese, che permette alle medie e grandi imprese di ottenere i ristori spettanti. Questa disposizione, che si aggiuge a quelle già licenziate per le piccole imprese, che vale 30 milioni di euro per il 2025, era tra le principali richieste delle categorie economiche locali. Permetterà di risarcire i danni subiti detraendo le somme direttamente da quanto dovuto per le contribuzioni previste: una misura semplice, efficace, concreta. Il decreto prevede inoltre semplificazioni delle procedure e un programma straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, con una dotazione di un miliardo di euro, e l’estensione delle misure di sostegno anche agli imprenditori agricoli".

Confcooperative e Legacoop Agroalimentare hanno espresso soddisfazione per le ultime misure adottate dal Governo Meloni a favore delle imprese agricole colpite dall’alluvione. "È un riconoscimento importante – commenta Alice Buonguerrieri – perché arriva anche da chi, come Legacoop, ha spesso attaccato duramente il Governo e non ha mai mancato di far sentire la propria voce critica. Se anche i più critici riconoscono il buon lavoro del ministro Lollobrigida e dell’intero esecutivo guidato da Giorgia Meloni, è chiaro anche per chi non vuole vedere o sentire che i risultati concreti ci sono, proprio come promesso, e che siamo sulla strada giusta".