Alluvione, Buonguerrieri:: "Ricostruzione ferma a Roncofreddo"

Nuova stilettata sulle frane a causa dell’alluvione e sui 7.170.000 euro ottenuti e non utilizzati dal Comune di Roncofreddo. L’ennesima protesta arriva dall’onorevole Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia che dice: "A un anno dall’alluvione la Giunta Pd guidata dal sindaco Sara Bartolini è fin qui riuscita a completare solo l’11% dei lavori di ricostruzione di competenza comunale. Ci sono intere frazioni che sono rimaste isolate per settimane e diverse famiglie e imprese ancora in difficoltà per la viabilità colpita dall’alluvione. Il Comune spieghi ai residenti delle zone collinari perché li ha lasciati soli e perché non sta dando corso alla ricostruzione pubblica pur disponendo, grazie al Governo Meloni, di tutte le risorse per ripristinare i collegamenti".