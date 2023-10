Dopo l’alluvione impantanato nella burocrazia, l’editore Casalini: "Rinuncio ai ristori"

Cesena, 17 ottobre 2023 – “Cara Camera di Commercio, tieniteli!". Di cosa stiamo parlando? Dei 2500 euro che la Camera di Commercio ha messo a disposizione delle imprese che hanno accusato danni dall’alluvione di maggio.

Marzio Casalini nella sede della casa editrice ’Il Ponte Vecchio’ pesantemente danneggiata dall’esondazione del fiume Savio

Il rifiuto, con tanto di amaro sberleffo, arriva da Marzio Casalini, editore de "Il Ponte Vecchio" che di danni ne ha avuti tanti: intere collezioni di libri divorati dall’acqua e scaffali distrutti (quantificati in almeno 100mila euro) più danni ai muri, ma che considera un percorso ad ostacoli la burocrazia che si frappone al risarcimento promesso dalla Camera di Commercio.

E glielo manda a dire attraverso un social network, Marzio Casalini, che fa più rumore visto che c’è chi si accoda e chi s’indigna, ognuno in nome della solidarietà. "Cara Camera di Commercio - scrive Casalini - ti ringrazio molto per essere stata così generosa da offrire 2500 euro alle ditte alluvionate della Provincia, però ti segnalo che se si decide di aiutare qualcuno si dovrebbe farlo con la massima semplicità e non facendogli perdere due giorni senza risultati. E’ evidente che se non complichi le cose con il massimo di burocrazia, e con siti innavigabili, non stai bene. Perciò grazie, ma vista la cifra non certo esaltante e l’inutile e persino snervante perdita di tempo a cui sono stato sottoposto, ho deciso di fare senza i tuoi 2500 euro. Magari la prossima volta vedi di semplificarci la vita se vuoi fare la generosa!".

Che cosa è successo? "A parte l’assurdità della richiesta delle foto che dovrebbero testimoniare i danni, da inviare attraverso un’apposita applicazione - spiega Marzio Casalini - che andrebbero scattate al momento della domanda, come dire che avremmo dovuto tenere montagne di rifiuti davanti alla porta di casa poiché le immagini di maggio non sono considerate sufficienti, c’è da aggiungere che per due giorni, dopo aver raccolto tutto il materiale necessario, non sono riuscito ad entrare nel sito dell’ente camerale. C’ho provato io, la mia commercialista e altre persone. Niente da fare. Non ho rinunciato ai 500 euro della parrocchia di S.Rocco né a quelli del Comune che, semplicemente, mi hanno fatto compilare un modulo, ma questi, alla fine, non li voglio. Hanno fatto il bel gesto - aggiunge Casalini - ma dieci fogli nei quali si chiedevano cose di cui non ho nemmeno mai sentito parlare, benché sia scafato nei rapporti con gli enti, sono una presa in giro".