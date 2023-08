"Alluvione, casse d’espansione ok" Opere di scavo in cambio di ghiaia

di Paolo Morelli

Non si placano le discussioni sulle cause dell’alluvione di metà maggio e sul ruolo delle casse di espansione a margine del fiume Savio. Abbiamo rivolto alcune domande all’assessore all’Ambiente Francesca Lucchi.

Chi è competente sui fiumi?

"La competenza sulla sicurezza e la cura dei corsi d’acqua è in capo all’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile che dal 2015 ha sostituito i Servizi Tecnici di Bacino. Il Savio si estende per 126 chilometri e ha un bacino di 650 chilometri quadrati che interessa due province. Le azioni dei Comuni devono rientrare in un coordinamento generale che ne garantisca l’efficacia".

Chi ha deciso di fare le casse di espansione e perché?

"Il Piano delle Attività Estrattive comunale è lo strumento urbanistico che ha l’obiettivo di regolamentare l’utilizzo delle risorse litoidi (sabbia, ghiaia e argilla) contemperando le esigenze produttive con la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. Perciò procede all’individuazione delle aree dove è consentita l’attività estrattiva. Il Piano delle Attività Estrattive consente ai proprietari delle aree individuate di effettuare l’escavazione dei materiali presenti nel sottosuolo. L’inserimento all’interno del Pae di aree che a sistemazione ultimata devono avere finalità di riduzione del rischio idraulico consente ai proprietari di quei terreni di estrarre materiali normalmente non concessi. La sistemazione finale deve comprendere la realizzazione di una cassa di espansione da cedere al Demanio Pubblico dello Stato.

Detto in parole più semplici?

"Il Piano comunale recepisce indirizzi e direttive del Piano provinciale (il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive) che non riguarda solo la sicurezza idraulica, ma deve soddisfare il fabbisogno di materie prime; salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici, di difesa del suolo e delle risorse idriche; limitare il consumo di risorse e territorio; contribuire allo sviluppo della rete ecologica provinciale".

Quando si iniziò a parlare di attività estrattive collegate all’emergenza alluvioni?

"Il Pae di Cesena, approvato nel 2008, è stato oggetto di varianti nel 2017 e nel 2020. Prevede due cave di monte (San Carlo-Polo 24 e Montebellino-Polo 27), e quattro aree estrattive che per la loro prossimità al fiume Savio presentano interesse anche ai fini della riduzione del rischio idraulico: Cà Tana (Polo 23), il Molino (Polo 25), Palazzina (Polo 26) e Cà Bianchi (Polo 28). La funzionalità idraulica di queste aree era stata valutata nella relazione ‘Valutazione della possibilità di laminazione delle piene nei corsi d’acqua principali della Romagna’ curata nel 2005 dal professor Armando Brath per l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. Nella Variante al Pae del 2017, oltre alla conferma delle aree precedentemente individuate, è stata inserita un’ulteriore area con valenza idraulica: il Trebbo (Polo 37), ed è stato previsto l’ampliamento della cava Palazzina".

In quali tempi dovevano essere realizzate le casse di espansione?

"Delle cinque cave lungo il fiume, due non sono state ancora attuate: Polo 23 Cà Tana a Borello perché non c’è accordo fra le due proprietà dei terreni, e Polo 37 Il Trebbo a San Carlo perché area assoggettata a norme per la tutela delle acque sotterranee. Delle rimanenti tre aree estrattive, il Polo 25 Il Molino a Borello è stato autorizzato nel 2015 e il progetto di coltivazione e sistemazione finale, comprensivo delle opere idrauliche richieste per il funzionamento della cassa di espansione realizzata, completato nel 2022 passando al Demanio Pubblico dello Stato; per il Polo 26 La Palazzina, tra Borello e San Vittore, è stata rilasciata autorizzazione nel 2011 alla ditta Palazzina srl, in seguito volturata alla ditta Seli srl di Cesena, e successivamente prorogata per motivi legati all’andamento del mercato dei materiali estratti; nel 2018 è stata presentata variante al progetto di coltivazione e rilasciata nuova autorizzazione che nel 2019 è stata volturata alla ditta Impianti Cave Romagna di Cesena; per il Polo 28 Cà Bianchi a Borgo Paglia infine è stata rilasciata autorizzazione nel 2020, da poco rinnovata, alla ditta Impianti Cave Romagna. Nel corso dell’alluvione del 16-17 maggio tutte e tre le cave presenti si sono allagate svolgendo la loro funzione di cassa di espansione e riducendo l’impatto dell’evento".