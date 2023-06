Alluvione Cesena, caccia al risarcimento. In fila per il contributo regionale: “Soldi essenziali per ricominciare”

Cesena, 7 giugno 2023 – La prima fila serve per trovare un posto nella seconda fila. Si riceve un numero e si aspetta che dal corridoio qualcuno si affacci a chiamarlo. Serve una pazienza che nei momenti di maggiore affollamento è da contare in ore. Ma che i presenti nel grande atrio del palazzo comunale, sul lato dello Sportello Facile, tollerano senza battere ciglio. Perché dopo aver visto l’inferno, restare seduti su una sedia con un biglietto in mano è niente.

Da lunedì in Comune a Cesena i nuclei familiari colpiti dall’esondazione o da frane legate all’alluvione, possono richiedere il contributo per l’immediato sostegno erogato dalla Regione. Bisogna presentare un’apposita domanda che serve a ricevere un acconto di 3.000 euro, dopo di che è necessario compilare la dovuta rendicontazione che attesta le spese sostenute e che apre le porte al ricevimento del saldo di 2.000 euro.

E’ ovvio che per chi si trova con la casa distrutta parliamo di briciole, ma è comunque il primo passo che serve a rendere palese la propria situazione, anche in vista di quelli che dovranno essere i corposi contributi destinati ad arrivare dallo Stato e dall’Unione Europea. E dei quali c’è davvero un enorme bisogno, come testimoniano le storie di chi è in attesa: "Chiedo aiuto e informazioni, per me e per la mia famiglia – argomenta Erica Ravaioli – I miei genitori in particolare sono stati i più colpiti, cerchiamo di arrabattarci e di ricominciare, ma i danni sono stati davvero tanti. Aspetto da ore e nella prima parte della mattina c’era ancora più affollamento, ma d’altra parte mi rendo conto che serve tempo per fare chiarezza su una procedura che nessuno di noi conosce, ma della quale tutti qui abbiamo grande bisogno". Un ragazzo aspetta il suo turno con una valigia al seguito, un uomo chiede consigli a chi è arrivato prima di lui, allo sportello comunale si staccano biglietti a ciclo continuo, le mamme tengono in braccio i bimbi piccoli e chi ha prontezza di spirito lascia il posto a sedere a una coppia di anziani. Intanto si aspetta, ognuno coi suoi pensieri e coi suoi problemi che qui, davanti allo sportello ‘emergenza alluvione’ riempiono l’aria.

«Ancora non riesco a organizzarmi in autonomia coi pasti – sospira Milena Battistini – ma fortunatamente i volontari non ci hanno mai lasciati soli. Anche ora ogni giorno mi reco al circolo Hobby 3 e rincaso col pranzo pronto. Ci sono impegno e voglia di aiutare, ma i problemi restano, anche ora. La corrente elettrica va e viene, anche solo lavarsi i capelli è problematico, come trovare un paio di stivali che non siano completamente consumati dal fango. Ho passato una notte a spazzare nel cortile, per tentare di tenere aperti i tombini del condominio e tra familiari ci diamo una mano a vicenda. Sono qui, perché ogni contributo è essenziale".

La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica pubblicata nel sito della Regione. Una volta compilati, i documenti devono essere consegnati in Comune oppure inviati via pec allegando la copia del documento di identità o con firma digitale all’indirizzo [email protected] Tanti lo stanno già facendo, ma altrettanti si stanno recando di persona, per ricevere informazioni più chiare, per chiedere assistenza, per evitare di sbagliare. Al computer bastano pochi minuti, di persona magari servono ore. Ma non è questo il metro di paragone ora. Ora un sorriso e un buon consiglio spesso valgono l’attesa. O la richiesta di un giorno in più di permesso dal lavoro: "Ho usato le ferie per far fronte all’emergenza, mi sono rimboccata le maniche e ora sono qui, con l’ultimo giorno rimasto. Domani tornerò al mio impiego, provando a pensare ad altro, cercando la forza per ripartire".