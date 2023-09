Alluvione Cesena: Ikea regala 2.500 mobili ai cittadini colpiti dal fango

Tra letti, armadi, comodini, cassettiere e scaffali, sono 2.500 i mobili che Ikea Italia dona alle comunità colpite dalle alluvioni degli scorsi mesi e che andranno ai cittadini dei comuni di Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Ravenna e Bassa bolognese, con la collaborazione di Associazione Emporio Solidale “Il Barco” Odv-Ets, Fondazione Pro Solidarietate-Caritas di Faenza e Comunità Papa Giovanni XXIII. L’iniziativa è stata presentata ieri a Cesena alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del sindaco di Cesena, Enzo Lattuca e di quello di Faenza, Massimo Isola. "Ikea ha da sempre a cuore la vita in casa delle persone e in particolar modo sentiamo la responsabilità di occuparcene in un momento estremamente difficile, come quello che stanno affrontando moltissimi cittadini dell’Emilia-Romagna", ha spiegatoa Asunta Enrile, Country Retail Manager & Chief Sustainability Officer di Ikea Italia. "Restituire un senso di casa a chi ha perduto la propria è un impegno che portiamo avanti da molti anni in Italia, attraverso numerosi progetti dedicati ai territori in cui siamo presenti. Anche in questa occasione abbiamo scelto di essere parte attiva insieme ad associazioni e istituzioni locali".

Ieri la giunta dell’Emilia-Romagna ha anche approvato la proposta di legge per l’utilizzo dei fondi di beneficenza raccolti dalla

Regione a favore di cittadini, imprese ed Enti locali colpiti dall’alluvione. Si tratta di 50 milioni di euro destinati ai contributi per la sostituzione dell’auto o del mezzo distrutti, risorse per le famiglie più fragili e fondi per scuole, strutture sociali, sportive e culturali.