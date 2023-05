Alluvione Cesena, la squadra bianconera in campo per aiutare i cittadini colpiti dall’emergenza

Cesena, 20 maggio 2023 – I giocatori del Cesena Calcio scendono in campo. Questa volta, senza scarpini e non sul manto erboso dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Solo stivali e guanti per muoversi sull’asfalto coperto di fango tra le strade martoriate dagli effetti dell’alluvione. In uno dei pomeriggi più difficili per la città, la squadra bianconera non si è tirata indietro, ma si è rimboccata le maniche per stare al fianco dei tifosi e dei cittadini colpiti dall’emergenza. Parola d’ordine: comunità. E quel senso civico che nel pomeriggio di ieri ha chiamato a raccolta mister, giocatori e alcuni membri dello staff pronti a fare la propria parte nella partita della ripartenza.

Prima, una tappa in piazza Anna Magnani per ritirare pale e indumenti e poi dritti al Carisport, ancora da ripulire da acqua e melma. Poche le parole, ma tanta voglia di aiutare. "Cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo in una situazione difficile per molte famiglie - dice il capitano Nicolò Bianchi - noi siamo parte della comunità, Cesena è casa nostra".

E mentre un gruppo si impegna a pulire e riordinare palestra e spogliatoi del palazzetto cesenate, una delegazione del Cavalluccio si dirige verso via Gramsci e via Riccione dove la situazione nelle case e nelle cantine dei residenti è ancora critica. Ma è proprio qui, in un garage tutto da sistemare, tra destino e fortuna, che è accaduto l’inaspettato. Un ideale filo dai colori bianconeri ha infatti collegato l’impegno e la responsabilità degli sportivi dell’attuale rosa ad un ex giocatore del Cesena Calcio. Tra le case e i giardini invasi dal fango, anche quella di Oberdan Zanelli, protagonista bianconero per alcuni anni nelle serie inferiori fino alla riconquistata promozione alla terza serie. "Anche io sono stato un giocatore del Cesena dal 1955 al 1960 arrivando a disputare quasi duecento partite - racconta - non ci aspettavamo questa emergenza, ma nemmeno la solidarietà che si è sollevata in questi giorni. E vedere i giocatori sbucare nel mio giardino è come un cerchio che si chiude".

Un allenamento speciale per la squadra di mister Toscano in attesa dei prossimi importanti apputamenti. "Dopo questo dramma - commenta il sindaco Enzo Lattuca giunto a salutare e a ringraziare i giocatori - i primi a poter risollevare il morale alla città siete voi". Il riferimento è chiaro: i play-off che prenderanno il via il 27 maggio e che potrebbero regalare ai tifosi e a tutti i cesenati il sogno della serie B. Un successo che, senza dubbio, potrebbe in parte alleviare fatiche e sofferenze di questa emergenza.