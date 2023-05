Alluvione Cesena, lo striscione diventa virale: “Non chiamateci angeli del fango ma chi burdel de pagiug”

Cesena, 20 maggio 2023 – Sarà l'indole un po’ anarchica, tipicamente riconosciuta ai romagnoli, o la voglia di non prendersi troppo sul serio anche nei momenti di maggiore tensione e difficoltà come questo.

Ad un incrocio di Cesena, in direzione del quartiere di San Mauro in Valle è comparso uno striscione legato, ai pali della segnaletica, probabilmente da alcuni dei tanti volontari giunti nella città romagnola a dare una mano con scritto, mischiando italiano e dialetto: “Non chiamateci angeli del fango ma chi burdel de paciug”, ossia i ragazzi del paciugo. Il paciugo, in Romagna, è una espressione usata per indicare una poltiglia indistinta, come il fango. La foto dello striscione sta facendo il giro del Web ed è diventata virale.