"Alluvione, due anni dopo cosa è stato fatto?"

"A oltre 830 giorni dall’alluvione cosa è stato fatto?" Se lo chiedono i comitati degli alluvionati e delle vittime delle frane e del dissesto idrogeologico Emiliano–Romagnoli (una rete alla quale aderisce anche il Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle Savio). Se lo chiedono con una lettera inviata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione, e ai prefetti dei comuni colpiti. "Sono trascorsi oltre due anni da quell’evento catastrofico, durante il quale persero la vita ben 17 persone". "Da sempre noi comitati – continua la lettera – sosteniamo che ciò che abbiamo vissuto a maggio 2023 non era altro che un disastro preannunciato. Per noi il progetto ‘Natura 2000’, del quale ora emergono le problematiche, imposto dall’Unione Europea, è stato applicato in modo scellerato: un’idea politica-ambientalista diventata progetto, di cui non si capivano gli effetti a lungo termine. I Comitati si avvalgono della consulenza di tecnici esperti. Abbiamo indicato gli interventi urgenti da fare nella rete fluviale regionale, ma siamo stati sbeffeggiati. La Regione ha introdotto solo idee spesso stucchevoli in termini di realizzazioni, come le delocalizzazioni, le tracimazioni controllate e vasche di espansione che necessitano lustri per la loro realizzazione, trascurando gli interventi più semplici e rapidi come la pulizia dei fiumi. Finalmente anche i muri di gomma stanno crollando, e dopo qualche ricorso alla giustizia, per ottenere il giusto riconoscimento, grazie a qualche magistrato fuori dal coro, ci vengono riconosciute le ragioni delle nostre perplessità nei confronti delle amministrazioni pubbliche locali, provinciali e regionali".

re.ce.