Alluvione e contributi al centro del prossimo consiglio comunale

Il consiglio comunale di Sogliano al Rubicone è convocato mercoledì 10 aprile alle 20.30. All’ordine del giorno l’atto di adesione alla convenzione per l’affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza in relazione all’alluvione di maggio 2023; l’approvazione delle modifiche al regolamento per la concessione di contributi alle attività d’impresa per l’acquisto di beni mobili/immobili e per il pagamento del canone di locazione.