Alluvione e inflazione sul turismo Giugno difficile per la riviera

I dati turistici ufficiali testimoniano che la riviera perde presenze rispetto allo scorso anno, ma l’aspetto più significativo è una flessione molto contenuta, rispetto alla percezione reale e alle dichiarazioni degli stessi operatori economici. Nella nostra provincia albergatori e balneari di Cesenatico hanno dichiarato che a inizio stagione è stato perso un 20-25 per cento, mentre a Gatteo a Mare addirittura il 30-40 per cento. Le statistiche ufficiali dei primi sei mesi dell’anno, dal 1° gennaio al 30 giugno, indicano invece che a Cesenatico gli arrivi sono stati 229.010, con un meno 2,2 per cento, mentre le presenze 1 milione 79mila e 282, con una flessione del 2,7 per cento. A Gatteo a Mare gli arrivi sono stati 38.465, con appena un meno 0,4 per cento, e le presenze 181.817, cioè addirittura più 2 per cento. A San Mauro Mare si contano 11.484 arrivi (meno 2,9 per cento), e 57.307 presenze (meno 7,9). A Savignano Mare si registrano 8.917 arrivi (meno 6,1 per cento), e 59.425 presenze (meno 4,8). Fra le località turistiche in collina, sempre nei primi sei mesi dell’anno, Bagno di Romagna ha 44.999 arrivi (più 1,2 per cento), e 90.408 presenze (più 6,1). La città di Cesena va forte, con 38.872 arrivi, quindi più 7,9 per cento, e 82.688 presenze, un buon più 6,8. Forlì va ancora meglio e con incrementi in doppia cifra, visto che gli arrivi sono stati 48.693 (più 14,1 per cento), e le presenze 136.012 (più 22,8).

A questo punto è doverosa una lettura dei dati, perchè ad inizio stagione ci sono state molte giornate di maltempo, specie in aprile e maggio, molte spiagge erano semivuote e le camere occupate negli hotel veramente poche. Inoltre, cosa che appartiene a tutti noi e non soltanto agli addetti ai lavori, ci sono i ricordi freschi di piazze al mare vuote e strade libere dove si trovava sempre un parcheggio. Ma come è possibile? Occorre tenere in considerazione che a fronte di molti hotel semivuoti, la quasi totalità degli appartamenti estivi erano affittati, così come è bene precisare che non tutti gli operatori sono andati sotto. Tuttavia, anche tenendo conto di questi aspetti, è lampante che queste statistiche stridono con quello che hanno visto i nostri occhi e quello riportato nelle inchieste. Per quanto riguarda le città di Cesena e Forlì, i dati positivi sono indubbiamente legati al fatto che sono città universitarie ed inoltre c’è anche un buon turismo degli uomini di affari e anche legato ad eventi, fiere e iniziative culturali di spessore.

Sembrano invece più vicini alla realtà i dati ufficiali del solo mese di giugno. A Cesenatico gli arrivi risultano 117.223 (meno 8,5 per cento), e i pernottamenti (meno 6,1); a Gatteo a Mare si sono registrati 23.008 (meno 15,3 per cento), e 135.373 presenze (meno 7,5); a San Mauro Mare 8.381 arrivi (meno 8,4 per cento), e 41.118 presenze (meno 12,3); a Savignano Mare gli arrivi sono stati 5.559 (meno 10,2 per cento), e le presenze 43.895 (meno 7,8). Anche Bagno di Romagna in giugno è in flessione con 7.784 arrivi (meno 12,8) e 20.054 presenze (meno 9,1). A Cesena in giugno sono arrivati l’8,7 di turisti in meno ed i pernottamenti sono a meno 6,5, mentre a Forlì ci sono stati il 10,8 per cento in più di arrivi ed il 26,1 in più di presenze.

Giacomo Mascellani