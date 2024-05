Alluvione, il primo anniversario. Centinaia in marcia a San Rocco. E il parroco ’striglia’ i politici

Le tragedie non si dimenticano, ma si superano. Insieme. Ieri pomeriggio oltre 500 persone hanno partecipato alla messa presieduta dal vescovo Douglas Regattieri a San Rocco, chiesa che si trova nel cuore dell’area sommersa dall’alluvione dello scorso 16 maggio. A un anno esatto di distanza da quella data gli abitanti della zona - e non solo loro - si sono ritrovati fianco a fianco, come accadde 12 mesi fa, questa volta con l’intento di affidare alla fede le loro speranze di non dover più affrontare un incubo di questa portata. Tra i tanti presenti, c’erano volti noti delle istituzioni, del panorama imprenditoriale, associativo e politico del territorio, a partire per esempio dai candidati sindaco Marco Casali e Marco Giangrandi, in prima fila insieme all’onorevole Alice Buonguerrieri. Era invece assente il sindaco Enzo Lattuca, che nel pomeriggio aveva anticipato il suo forfait a causa di uno stato febbrile. "Vedo qui tanti politici - ha in effetti commentato in maniera tagliente il parroco don Paolo Pasolini - ci sono state tante passerelle in questi mesi. Questa sera non è il momento".

Di quanto accadde in quei terribili giorni ha invece parlato durante la predica il vescovo Douglas Regattieri: "Un anno fa, abbiamo vissuto davvero un tempo difficile: siamo stati invasi da un buio terribile, che ha gettato singoli e famiglie intere nell’oscurità della morte, della distruzione, della disperazione e della sofferenza: tre morti, famiglie intere (con molti anziani) sfollate, costrette a fuggire abbandonando le loro case e perdendo i ricordi dei loro affetti più cari, case distrutte, strade dissestate, colline sfregiate, mobili ed effetti personali perduti. E tuttavia, nel buio della notte si sono accese luci che hanno risvegliato la forza di ripresa tipica della gente romagnola e hanno ridato vigore alla speranza. E’ stata la marea di uomini e di donne, di giovani e di ragazzi venuti da ogni dove: hanno spalato fango, si sono imbrattati di melma e con il sorriso e il canto hanno ridato speranza". Il vescovo ha citato la Caritas, la San Vincenzo e la parrocchia di San Rocco coi loro volontari, ma anche le istituzioni civili, le associazioni e l’amministrazione comunale. "La Caritas diocesena - ha proseguito - ha dato risposte concrete e immediate con quasi 300.000 euro erogati a partire dalle oltre 330 richieste di aiuto, frutto della raccolta fondi, e 100.000 euro stanziati dalla Cei. Questo anniversario cade alla vigilia della Pentecoste, ricorrenza segnata dalla speranza". Al termine della messa, la comunità è rimasta nel cortile della chiesa, cenando insieme, all’aperto, dopo di che in serata si è svolta una fiaccolata lungo le strade del quartiere, fin sugli argini del fiume Savio.