Alluvione, il primo anniversario. Messa per le vittime e fiaccolata: "Un’occasione per capire gli errori"

Giovedì prossimo sarà il 16 maggio, esattamente un anno dopo l’alluvione che devastò la Romagna. Sono già state messe a punto alcune manifestazioni per ricordare l’evento che ha causato 17 morti (tre nel Cesenate) e danni enormi. A Cesena la manifestazione più importante sarà quella organizzata dal Comitato alluvionati e franati: alle 19 nella chiesa di San Rocco, in piena zona alluvionata, il vescovo monsignor Douglas Regattieri celebrerà una messa per commemorare le vittime dell’alluvione; a seguire nell’attiguo cortile ci sarà una cena a buffet offerta dalla parrocchia. Alle 21.45 partirà una fiaccolata che girerà lungo gli argini fra il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo. "La serata del 16 maggio non sarà una festa - ci tiene a puntualizzare Mauro Mazzotti, presidente del Comitato - ma una commemorazione. Il nostro motto è ‘per non dimenticare e non far dimenticare’ perché quello appena trascorso non sia un anno da buttarci alle spalle, ma un’occasione di riflessione per capire gli errori che sono stati fatti e non ripeterli mai più. E per far sapere che se ci sono state responsabilità devono essere portate alla luce senza indugi".

La manifestazione più originale sarà quella di Graziano Castiglia, cittadino sempre in lotta, che ha notificato alla Questura l’intenzione di partire alle 9 del 16 maggio per sfilare camminando da solo, probabilmente con qualche cartello o stendardo come sua consuetudine, dal Ponte Nuovo fino a Piazza del Popolo passando per via Cesare Battisti. Ovviamente se qualcuno vorrà affiancarlo o seguirlo nessuno potrà impedirlo.

Più festoso si annuncia ‘Tin Bota, Romagna’, incontro che si terrà sabato 18 maggio in via Ex Tiro a Segno, una delle zone maggiormente colpite dall’alluvione, sulla sinistra del fiume Savio tra i due ponti del centro di Cesena. "Vogliamo ritrovare quello spirito di unione e collaborazione - dice Francesca Sirri della Palestra Champions River attorno alla quale ruota l’organizzazione - che aveva caratterizzato i giorni immediatamente successivi all’alluvione, perché ci sembra che si sia un po’ perso. Per questo chiediamo a tutti di portare qualcosa da casa, ma soprattutto di portare con sé un po’ di allegria. Senza la solidarietà di quei giorni, senza l’aiuto che ognuno di noi ha offerto agli altri senza chiedere nulla in cambio, tutto sarebbe stato ancora più difficile". L’allestimento con tavoli e sedie, messe a disposizione dalla parrocchia di San Rocco, inizierà alle 15.30, quindi la via Ex Tiro a Segno sarà chiusa al traffico per l’intero pomeriggio e sera. ‘Tin Bota, Romagna’ inizierà alle 18, ci sarà una grigliata e tanto altro grazie all’intervento di sostenitori, e tanta musica con dj set a cura di Mugo, Manilo e Magno. Per informazioni: palestra Champions River allo 0547.396783.