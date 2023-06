Alluvione, incontro per i rimborsi

L’Amministrazione comunale di Cesenatico, con i membri del Comitato di zona di Sala, ha organizzato un incontro pubblico. L’appuntamento è martedì sera, alle 21, nel Cineteatro Letizia in via Canale Bonificazione 451. Il tema dell’assemblea sarà principalmente quello delle procedure da seguire, riguardo a eventuali richieste di rimborso per i danni subiti dai privati e dalle attività, a seguito dell’alluvione. Sul sito del Comune di Cesenatico sono già disponibili tutti i moduli per fare richiesta e ci sono informazioni utili.