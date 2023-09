Alluvione, la lezione dei docenti: "Restituiamo spazio ai nostri fiumi"

Restituire spazio ai fiumi costretti in corridoi fluviali risicati, e laddove l’antropizzazione non lo consente realizzare a monte casse di laminazione delle piene creando invasi che possano accumulare acqua contro la siccità; interconnettere il sistema delle acque senza dimenticare il Canale Emiliano Romagnolo, le reti delle bonifica e quelle fognarie urbane (una complessità di interconnessioni che è stata la causa del disastro di maggio); controllare la vegetazione negli alvei; rendere gli argini inerodibili, o erodibili in caso di necessità di sfogo delle acque nei campi attivando scenari di esondazione controllata. Infine, educare la popolazione contro comportamenti impropri come scendere ai piani bassi in caso di allagamento. Si può partire dalla sintesi del professor Armando Brath per cogliere almeno uno dei molteplici stimoli offerti dal convegno organizzato dall’Università di Bologna, Campus di Cesena su "La storia delle acque in Romagna: dalla natura alla tecnologia". Un incontro di alto livello con lo sguardo incentrato sull’alluvione di maggio (di cui ha tenuto le fila il professor Massimo Cicognani, presidente del consiglio di campus di Cesena), che ha inteso evidenziare, come già nelle parole del professor Alberto Bellini, moderatore del convegno, "che l’Università e la tecnologia sono al servizio del territorio".

"Siamo romagnoli - dice il professor Bellini - abbiamo vissuto la tragedia di maggio e ci siamo chiesti come contribuire perché ciò che è successo non si ripeta. L’università è un luogo di studio e approfondimento, da qui il nostro impegno nel restituire la conoscenza attraverso i massimi esperti sul tema". E si parte dalla storia delle nostre terre tracciata dal professor Roberto Balzani che ha ricordato come la nostra sia una regione che, come nessun’altra, è stata plasmata dall’azione dell’uomo. Un territorio "inventato", come lo è la pineta di Ravenna piantata dai romani. "Una trasformazione artificiale antropica - dice il professor Balzani - che va avanti da duemila anni". Fino al XV secolo qui c’erano soltanto paludose distese disabitate. La nostra storia affonda i piedi nelle acque e nelle successive bonifiche, e qualche volta la natura si ribella alle imposizioni umane. Acque anche amiche che hanno creato una pianura fertile ma mai si è cessato di metterne in crisi l’assetto idrogeologico. "Occorre una divulgazione più energica - sottolinea Balzani - per essere consapevoli che ciò che sta accadendo ha radici lontane, solo così avremo un futuro nella natura artificiale". E per tornare ai giorni nostri ecco le tecnologie più avanzate per lo studio delle acque che è ormai piena osservazione digitale. Entra in campo la geomatica che, come ha illustrato il professor Gabriele Bitelli, impiega tutti gli strumenti oggi messi a punto per la cartografia digitale: radar, laser, scanner, droni, aerei, satelliti. Ciò che emerge sono immagini la cui elaborazione rende evidenti le dinamiche delle acque, applicabili anche nell’alluvione di maggio.

Non meno importanti sono state le informazioni fornite da Piero Tabellini, responsabile della Protezione Civile della Romagna. Il convegno, sul tema ce ne saranno altri, è stato aperto da un intervento del magnifico rettore Giovanni Molari mentre il sindaco Enzo Lattuca ha portato il saluto dell’amministrazione comunale non senza evidenziare i ritardi, per le lungaggini del governo, con cui si sta procedendo alla ricostruzione dopo il disastro.