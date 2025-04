"Alluvione, le risorse delle donazioni sono vincolate"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico apprende con dispiacere dell’ultima strumentalizzazione di Cesena Siamo Noi sul tema delle donazioni post-alluvione in merito alla destinazione delle donazioni pervenute al Comune all’indomani dell’alluvione. Nel comunicato, la lista civica cerca maldestramente di farsi portavoce delle famiglie alluvionate (a mezzo di una non meglio precisata lettera senza firme) rispetto al tema delle donazioni arrivate in Comune dopo l’alluvione del 2023, affermando in esso come tali importi non siano stati donati alle famiglie alluvionate e siano stati invece spesi su altri progetti, lontani dalle esigenze famiglie stesse.

Come gruppo consiliare vogliamo fare immediata chiarezza su questo aspetto, nel pieno rispetto di tutti i cittadini (alluvionati e non) che meritano di ricevere informazioni corrette. Degli oltre 2,5 milioni di euro ricevuti in donazione, la maggior parte sono stati concessi al Comune con specifiche e vincolate destinazioni d’uso. Uno degli esempi più sostanziosi sono gli 800.000 euro utilizzati per la Biblioteca Malatestiana, si tratta della quota destinata al cesenate dei 3milioni di incassi del concertone di Campovolo “Italia Loves Romagna”. I soldi in questione sono stati dati dagli organizzatori al Ministero della Cultura, il quale li ha vincolati a progetti legati ad edifici culturali e non era possibile cambiare la destinazione d’uso. A Cesena sono stati utilizzati per la sistemazione delle infiltrazioni nel tetto della Malatestiana antica, a Forlì sono stati utilizzati per gli archivi comunali, mentre a Faenza per la scuola di musica.

Ci sono altre donazioni, di importi inferiori, che sono state poi utilizzate per impianti sportivi o partite IVA, ecc..anche in questo caso le donazioni erano vincolate a determinate destinazione d’uso. A conti fatti ben pochi soldi rimarrebbero svincolati e sicuramente in una cifra lontanissima dalle esigenze minime di quanti hanno subito direttamente i danni dell’alluvione. Tutti questi aspetti sono stati spiegati e discussi più volte nelle Commissioni Consilari e in Consiglio Comunale ed il gruppo consiliare di Cesena Siamo Noi era pienamente informato sui singoli aspetti. Stupisce e rattrista quindi la modalità comunicativa a cui la lista si è abbassata.

In ultimo, ci preme invitare il gruppo di Cesena Siamo Noi ad unirci a noi nella richiesta pressante al Governo affinché sblocchi le risorse necessarie a coprire le esigenze dei privati cittadini alluvionati, ancora oggi ampiamente disattese. Sarà sicuramente più utile rispetto alla scomposta e scorretta polemica alla quale stiamo rispondendo.