Alluvione a Cesena, la mamma del bimbo salvato: “Un mese dopo siamo ancora senza casa"

Cesena, 16 giugno 2023 – Tra le tante persone sfollate, a un mese dall’alluvione, c’è anche Fabiana Manzoni, la madre del piccolo di tre anni portato in salvo da un vicino che ha strappato il bimbo da un vortice d’acqua in via Ex Tiro a Segno, di fronte alla sua abitazione. Le immagini del video del salvataggio sono diventate un video virale in rete e nelle tivù, quasi l’emblema dell’alluvione a Cesena.

Fabiana Manzoni con il figlio Valentino nella loro casa in via Ex Tiro a segno

Fabiana Manzoni la sua casa al pian terreno è stata invasa dall’acqua, ora in che condizioni è?

"E’ rimasto ben poco, si è salvata solo parte della cucina e il bagno. Tutto il resto è andato distrutto. I muri sono ancora impregnati d’acqua, abbiamo lasciato i deumidificatori accesi, ma il problema è che non ci si può vivere perché c’è ancora un forte odore di muffa. Un geometra ci ha detto che potremo iniziare a sistemarla solo a fine agosto".

Inizialmente lei, suo marito e suo figlio siete stati ospiti dei frati Cappuccini, ora dove siete alloggiati?

"Tramite la protezione civile ci siamo trasferiti due settimane fa in un appartamento a Pievesestina messo a disposizione per gli alluvionati. Abbiamo la nostra privacy e siamo grati per tutto quello che stanno facendo per noi, ma mio figlio Valentino chiede sempre di ritornare nella sua casina".

Cosa gli rispondete?

"Gli dico che la casa deve essere lavata e poi ci torneremo. Cerco di trasformare tutto in un gioco, così come ho fatto il giorno dell’alluvione. Quando mi sono trovata con lui abbracciato al collo in mezzo all’acqua alta e non riuscivo più a nuotare gli ho detto che il gioco che doveva fare era aggrapparsi a chiunque e tirarsi fuori dall’acqua, poi è arrivato quell’angelo, il nostro vicino Dorde Panic, un cuoco di origine serba, che lo ha preso e portato in salvo".

Ha incontrato l’uomo che ha salvato Valentino dopo quel giorno?

"Sì, il primo incontro è stato indescrivibile per l’emozione che provavo. Non solo ha salvato la vita di mio figlio, ma ha continuato ad aiutarci per sistemare casa e per farci coraggio. Ora siamo diventati amici e sento tutti i giorni la sua compagna che è incinta".

Come ha vissuto in questo mese?

"I momenti di sconforto sono stati tanti e ho avuto il supporto di uno psicologo che mi ha aiutato a superarli. Ho avuto improvvisi attacchi di panico dopo l’alluvione. Lavoro da Optimax e lì vengono tanti alluvionati che devono fare i lavori in casa e vedo le difficoltà e le spese che devono sostenere e mi spavento. Il nostro ‘salvadanaio’ l’avevamo speso tutto per la casa, e ora sono un po’ arrabbiata perché quei 5.000 euro che arriveranno dalla Regione non basteranno, e in più prima di chiedere il rimborso dobbiamo sostenere le spese e consegnare le ricevute, ma non abbiamo i soldi".

Chi le è stato più vicino?

"Tutti, ho trovato una solidarietà incredibile. Inizialmente avevo paura a rimanere sola, avevo sempre bisogno di compagnia. Mi hanno aiutato amici, vicini e colleghe, che mi hanno anche prestato la macchina. La mia è andata distrutta nell’alluvione".