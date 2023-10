Alluvione, nuova polemica: "Commissione inutile senza la documentazione"

La Commissione speciale sull’alluvione continua a suscitare dissidi tra i partiti di opposizione e quelli di maggioranza. "Un incontro nei fatti inutile quello con il Consorzio di bonifica, previsto per giovedì pomeriggio in commissione alluvione perchè i commissari non sono stati messi nelle condizioni di visionare in via prioritaria il materiale prodotto dal Consorzio stesso per poter rivolgere domande pertinenti ai tecnici intervenuti".

A sostenerlo è il vicepresidente della commissione Claudio Capponcini (M5s) che, anche a nome degli altri gruppi di minoranza Lega, Cambiamo e Cesena Siamo Noi, ha indirizzato una mail al presidente Armando Strinati con la richiesta di rimandare la seduta alla prossima settimana quando presumibilmente il materiale informativo avrebbe potuto essere inviato ai commissari. "Strinati, purtroppo, non ha accolto la nostra richiesta e, benché avesse sollecitato il Consorzio di bonifica ad anticipare il materiale informativo, come per altro era scritto nella lettera di convocazione della seduta, ciò non è accaduto. A questo punto, gli abbiamo chiesto che fosse indetta un’altra seduta dove poter interloquire con il Consorzio a ragion veduta, dopo aver analizzato i dati. Riteniamo sia una evidente mancanza di rispetto nei confronti di chi rappresenta i cittadini, e che a loro deve rendere conto sugli approfondimenti relativi ai danni provocato dall’alluvione".

"Non è la prima volta che lamentiamo il grave ritardo nella messa a disposizione della documentazione – aggiugono i gruppi di opposzione –. La piena disponibilità dei documenti in tempi congrui, e la presenza degli esperti in commissione per migliorare la capacità di approfondimento e analisi, sono i due aspetti che abbiamo sempre ritenuto fondamentali e indispensabili.lPerché questa documentazione non è arrivata in tempi utili come promesso?".