Alluvione, obbligo di assicurazione: "Così rischiamo di affondare"

L’ennesimo, serissimo, problema da affrontare. Tra le imprese cesenati si respira un’aria estremamente pesante in relazione alle conseguenze legate all’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa che metta al riparo dai danni causati da eventuali calamità naturali. Per di più, visto che le compagnie assicurative stabiliscono il premio da versare in base ai fattori di rischio, il nostro territorio, già martoriato dalle conseguenze di frane e alluvione, si appresta ad andare incontro a importi superiori anche di dieci volte rispetto a quelli che si registrano in altre zone d’Italia. Alcune lontane, altre meno. Tutte potenzialmente in grado di creare seri problemi di concorrenza ai danni degli imprenditori di casa nostra, costretti a dover fare i conti, nei loro listini, anche con importanti costi che altri non hanno.

"E’ l’ennesimo grande peso che va a gravare sulle nostre spalle – commenta Stefano Soldati, titolare di Mpc ed esponente del gruppo di presidenza di Confartigianato Cesena – e che di certo ci toglierà competitività in un periodo certamente non semplice. Non è mia abitudine lamentarmi, ma la situazione sta diventando davvero difficile da gestire. Penso prima di tutto ai tanti colleghi che hanno dovuto fare i conti con danni molto ingenti e che ora vedono aggiungersi la beffa delle alte cifre da pagare in relazione alla copertura assicurativa. Gli imprenditori devono pagare, ma con quale contropartita? Cosa fa l’ente pubblico per intervenire? Cosa ci sta mettendo il territorio per fare in modo che situazioni come quelle che si sono verificate non capitino più?". Il riferimento di Soldati è al futuro che si avvicina: "Contribuiamo già col pagamento di tasse e imposte, somme che dovrebbero essere destinate anche a risolvere le criticità idrogeologiche con le quali abbiamo fatto i conti. La sensazione è che si chiedano sacrifici a senso unico".

Forte preoccupazione è espressa anche da Gabriele Corzani di Around Sport, realtà affiliata a Legacoop e che opera in tutta l’area provinciale. "Mancano sia la chiarezza – lamenta - che l’intenzione di non fare di tutta l’erba un fascio. Parto dal nostro caso: l’80% del nostro giro d’affari è legato alla gestione di impianti pubblici, il che vuol dire che quelli che i vari Comuni non hanno assicurato di loro iniziativa, cadranno sotto la nostra responsabilità. Numeri alla mano parliamo di 13 impianti, con l’aggiunta di tre hotel: in base ai preventivi, nel nostro caso si tratterebbe di versare circa 100.000 euro all’anno di assicurazione. Come si può inserire una voce di costo di questa portata all’interno di un piano economico finanziario?". Il problema è serissimo e non è l’unico. "Questa tegola – riprende Corzani – arriva in un momento nel quale i costi delle utenze sono quasi raddoppiati rispetto agli ultimi 12 mesi. Il mondo delle piscine è in ginocchio, da tempo chiediamo soluzioni al governo, ma non arrivano risposte. I costi di mantenimento deli impianti natatori sono altissimi, sia in termini di consumo di gas che di elettricità, quella che serve ad alimentare i motori che garantiscono il buono stato delle vasche, tanto per fare un esempio. Non è un caso il fatto che purtroppo molte imprese del settore stanno chiudendo i battenti. Stiamo valutando di indire uno sciopero".