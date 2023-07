Alluvione, polemica sui danni Lattuca: "Solo una lista tecnica"

di Emanuele Chesi

Il ‘conto’ dei danni dell’alluvione inviato dalla Regione alla Protezione civile nazionale non ha convinto i parlamentari locali di Fratelli d’Italia. Il senatore Marco Lisei, ieri sul Resto del Carlino, ha accusato gli amministratori di aver inserito voci che con l’esondazione non hanno nulla a che vedere. Ed ha puntato il dito direttamente contro il Comune di Cesena. Tra i casi emblematici la richiesta di 700mila euro per la sistemazione del tetto della Biblioteca Malatestiana e 15 milioni per la messa in sicurezza del torrente Cesuola. Il sindaco Enzo Lattuca ha replicato che non si tratta di una ‘lista della spesa’ ma di una ricognizione dei costi per interventi di ripristino, un mero documento tecnico.

Per nulla convinta Alice Buonguerrieri, deputata cesenate di Fratelli d’Italia: "Il sindaco Lattuca e la sua amministrazione hanno inserito danni che non appaiono riferibili all’evento dell’alluvione. Mi riferisco ai 15 milioni di euro per la messa in sicurezza del Torrente Cesuola, su cui esisteva già da anni un protocollo d’intesa per lo stesso tipo di lavoro, ma non ancora attuato da Comune e Regione. E ora si vorrebbe imputare nei conti dell’emergenza alluvione questo costo che nulla c’entra con il tragico evento. Mi riferisco ai 4 milioni di euro di danni del Bingo, quando la dotazione da gioco ci risulta non essere proprietà pubblica capo o gli interventi di ripristino di alcuni alloggi Erp già inagibili da prima. E ancora, al rifacimento degli infissi di Palazzo Guidi o di Palazzo del Capitano, le tante infiltrazioni di acqua che si sono manifestate su edifici pubblici: dal Palazzo comunale, situazione già nota, alle scuole ed ex scuole. Se c’è un’infiltrazione è evidente che il problema non è la pioggia in sé, ma lo stato di ma ma lo stato di manutenzione degli edifici".

"Un conto – prosegue Buonguerrieri – è se un immobile è stato allagato, discorso diverso se l’edificio è danneggiato per assenza di manutenzione negli anni precedenti con quel che ne consegue. Ad esempio la pretesa di risarcimenti per la strumentazione presente nelle strutture della Ausl Romagna, danneggiate da infiltrazioni dal tetto, sollevano ulteriori dubbi poiché appaiono più come danni da carente manutenzione che da alluvione. In sostanza che i conteggi siano gonfiati non è più un’impressione ma ormai una certezza, con l’effetto che così facendo si drenano preziose risorse verso chi ha subito danni o per altre misure di pubblica utilità".

Il sindaco Lattuca si dice stupito dalla polemica e liquida tutto come la dimostrazione dell’impreparazione e della mancanza di esperienza amministrativa degli esponenti di Fratelli d’Italia: "Non distinguono la fase della ricognizione dei danni da quella della scelta degli interventi. Gli enti locali in questa fase si sono limitati a riempire le tabelle preparata dalla Protezione civile con l’indicazione delle spese per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Non significa che chiediamo questi soldi in toto al governo". Lattuca indica che è responsabilità del governo decidere quali siano le risorse disponibili e quali le priorità d’intervento. Il report inviato alla Protezione civile è solo un quadro di riferimento, non una lista della spesa. "E’ stato condiviso da tutti in consiglio comunale. Il sindaco di Forlì Zattini ha detto: se abbiamo sbagliato i conti, è per difetto"

Ma quali fondi si può aspettare la Romagna? "Almeno un miliardo nell’immediato – dice Lattuca – Sarebbe già qualcosa, visto che ora siamo a zero, anzi sotto zero, dato che abbiamo anticipato già mezzo miliardo".