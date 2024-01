Alluvione, l’enigma del portale Sfinge: "Rimborso bloccato da un mese"

Cesena, 12 gennaio 2024 – Ci riprova una, due, tre volte a settimana. Ma senza successo. Da un mese, dal 10 dicembre scorso. Si siede lì, davanti al computer e invia le pratiche relative alla ricostruzione post alluvione tramite il sistema informatico Sfinge. Ma è impossibile arrivare al termine della procedura.

Mirco Monti, ingegnere titolare della società di ingegneria termotecnica Celsius di Mirco Monti che ha subito oltre 20mila euro di danni a causa dell’alluvione, autentica la sua identità tramite lo Spid, passa alla registrazione dei dati e pazientemente invia la documentazione necessaria, compresa la perizia fatta fare a sue spese da un tecnico. Ad affossare ogni tentativo, ripetuto più e più volte, di recuperare i soldi spesi per permettere alla sua azienda di ripartire dopo il disastro ci si è messa la macchina della burocrazia.

I ricordi di quel terribile giorno in cui l’acqua ha sommerso beni e risparmi di una vita sono ancora vividi e riemergono nel tentativo di completare questa articolata richiesta fatta di scartoffie, documenti e allegati. "Il giorno dell’alluvione non potrò mai scordarlo – spiega Mirco Monti -. Ero in ufficio da solo, in viale Gramsci a Cesena vicino all’Ippodromo, una delle zone più colpite. I miei dipendenti erano andati a casa e vedevo fuori dalle finestre un fiume d’acqua che continuava ad arrivare. Poi l’acqua è arrivata nel mio edifico e il livello saliva fino a invadere completamente il seminterrato. Sono corso in strada e non mi sono azzardato a scendere nella stanza allagata anche se sapevo che lì di sotto c’era un patrimonio. C’erano la caldaia, l’impianto elettrico, il server, l’archivio, tutto andato completamente distrutto. Dopo un mese avevamo già sistemato tutto e siamo ripartiti".

La beffa è che ad anticipare le spese siano gli stessi privati e poi possono chiedere il risarcimento. Ma arrivati all’ultimo click nella richiesta, dopo aver osservato gli interminabili passaggi uno ad uno, qualcosa si blocca e appare la scritta ‘d’intesa con la struttura commissariale si comunica che, a valle del caricamento della domanda, l’invio verrà abilitato non appena saranno operative le utenze del personale preposto alle istruttorie’.

"Praticamente ad oggi tutto è bloccato – dice l’ingegner Monti – i politici ci stanno raccontando che i soldi ci sono ma non c’è la possibilità di essere rimborsati. Credo che sia di interesse comune raccontare quanto mi sta capitando e spero che serva per sbloccare qualcosa. Ad oggi nella mia azienda ho ripristinato e sistemato tutto a mie spese, spendendo circa 21mila euro".

Un percorso pieno di ostacoli e attese attivato il 15 novembre scorso. Famiglie e imprese possono richiedere il contributo per i danni causati dall’alluvione di maggio attraverso la piattaforma informatica ‘Sfinge alluvione 2023’, versione aggiornata di quella voluta e realizzata dalla Regione nel 2012 per i danni dovuti al sisma in Emilia. Frutto della collaborazione tra la Regione e la struttura commissariale per la ricostruzione, la piattaforma è stata riconfigurata sulla base dei parametri e requisiti indicati nelle ordinanze firmate dal commissario Francesco Paolo Figliuolo, d’intesa col presidente Stefano Bonaccini: la numero 11/2023 che indica le modalità da seguire per le domande provenienti alle attività produttive e la 14/2023 dedicata a quelle per cittadini e famiglie.

La domanda per ottenere i rimborsi deve essere presentata dagli interessati o da un loro delegato munito di procura speciale solo tramite la piattaforma informatica dedicata. Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente i documenti: scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato, secondo lo schema riportato negli allegati; perizia tecnica asseverata o giurata rilasciata da un professionista abilitato; progetto degli interventi proposti, con l’indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari.