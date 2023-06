Alluvione Cesena, viaggio nel quartiere fantasma tra finestre chiuse e luci spente

Cesena, 11 giugno 2023 – Troppe finestre sono ancora chiuse, troppe luci sono ancora spente. Sulle due rive del fiume Savio, il confine tra la sera e la notte è irreale, ovattato da un silenzio che non appartiene alla città e che qui, ora, mette a disagio. Perché il silenzio del riposo è diverso da quello che ammanta una casa disabitata. Te ne accorgi in fretta, mentre passeggi senza compagnia, cercando di capire, di vedere, ma soprattutto di sentire cosa succede nella città che è finita sott’acqua a causa dell’alluvione. ‘Via ex Tiro a Segno’: il cartello di una delle strade simbolo dell’apocalisse è illuminato dalla luce arancione dei lampioni, che sono accesi, così come sono accese diverse luci ai piani alti delle abitazioni e dei condomini. Incrociarle strappa sorrisi rivolti al vento. A un paio di incroci di distanza si sente abbaiare, in via Farini un ragazzo porta a passeggio il suo cane prima di augurargli la buonanotte, in via Cattolica una persona cammina veloce con una busta in mano, diretta verso il traffico del Ponte Nuovo e altre quattro parlottano a due passi dalla riva del fiume. Parlano dell’alluvione, della melma e dei ricordi che non vorrebbero avere. La luce più forte è quella che illumina la statua in cima al campanile di San Rocco. La fede è un dono, che in mezzo a questo silenzio è inestimabile. L’eco dell’otturatore della macchina fotografica rimbomba e arriva fino alle portefinestre aperte sui balconi. Una donna si affaccia, controlla, finge di non accorgersi della richiesta di scambiare due parole e rientra. Che l’attenzione sia alta è un buonissimo segno, perché dove le famiglie sono state costrette ad andarsene (circa 400 sono ancora fuori casa in tutto il territorio cesenate), chi è rimasto tiene gli occhi aperti, per evitare visite inopportune. C’è un uomo in bici, dalle parti dell’incrocio con viale Matteotti. Pedala piano, si ferma. "Abito qui, ma non posso ancora tornare, perché dentro non c’è niente che funziona e ci sono tante cose da riparare e ricomprare. I parenti aiutano me e mia moglie e di giorno sembra che le cose vadano meglio. La sera no. La sera prendo la bici e vengo qui. Lo faccio sempre, per controllare che ogni cosa sia a posto. Perché è qui, a casa mia, dove vorrei addormentarmi". Per una volta aveva allungato l’itinerario: "Sono arrivato fin fuori dall’Ippodromo. Si sentiva la musica, mi ha messo a disagio. Lo so che non è una festa, lo so che l’intento è raccogliere fondi e ringraziare i volontari. Grazie mille ai volontari, che hanno aiutano tanto anche noi. Ma non sono pronto per questo spirito, non ora. Non si poteva aspettare?".

La musica, che ora non c’è più, l’aveva sentita anche chi per fortuna intorno a via ex Tiro a Segno continua a viverci. Nessuno vuole togliere niente ai Burdél de Paciug, ma in queste ore l’Ippodromo a qualcuno è sembrato troppo vicino. "Non ce l’ho col sindaco, non è questione delle croci che metto nella scheda elettorale, anzi (e l’anzi dice già tutto, ndr), però sono sincero, prima ho chiuso le finestre e alzato il volume della televisione. Il nome? Non glielo dico. Ho portato i moduli per gli aiuti in Comune, non voglio che mi riconoscano…". Esagera, ovviamente. Non è il tempo delle divisioni e dei sospetti. E’ il tempo di stare tutti dalla stessa parte, ad afferrare quante più mani tese possibili. E sta succedendo. A prescindere dalla politica. Però di notte, ai lati del fiume, il silenzio allunga ancora ombre lunghe.