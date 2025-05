"Alluvione, quattro milioni per le imprese"

A due anni dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio, la Camera di commercio della Romagna traccia un bilancio degli interventi messi in campo per sostenere la ripresa delle imprese. Un impegno concreto che si è tradotto in un supporto economico di quasi 4 milioni di euro, destinato a rimettere in moto il tessuto imprenditoriale locale.

"Passati due anni da quei giorni difficili di maggio 2023, quando la Romagna è stata colpita da eventi alluvionali che hanno provocato vittime e gravi danni a famiglie e imprese, ringrazio tutti coloro, istituzioni, organizzazioni e cittadini che si sono spesi per dare sostegno al territorio. In particolare, sottolineo la fiducia accordata alla Camera di commercio da parte di partner istituzionali e della comunità imprenditoriale – dichiara Carlo Battistini, presidente dell’ente camerale –. Grazie a fondi provenienti da Bcc ravennate, forlivese e imolese, Camera di commercio di Roma, Regione Emilia-Romagna e alla generosità della comunità civile imprenditoriale, abbiamo raccolto oltre 2,7 milioni di euro, ai quali abbiamo aggiunto circa 1,2 milioni di euro dal bilancio camerale, a testimonianza dell’impegno della Camera a sostegno delle imprese. Somme che abbiamo gestito, con trasparenza ed efficacia, per restituire al mondo delle imprese quasi 4 milioni di euro in aiuti a fondo perduto per la ripartenza".

Fin dai primi momenti dell’emergenza, la Camera si è attivata per fornire un aiuto concreto alle imprese con il “Bando eventi climatici 2023”, ribattezzato “Resistere 2023”, è stato lanciato il 31 luglio 2023 per supportare la messa in sicurezza di locali, beni e attrezzature, la rimozione di acqua e fango, e la quantificazione dei danni, e ha permesso di erogare in tempi record contributi di 2.500 euro a 496 imprese non agricole colpite, per un totale di 1.240.000 euro.