Alluvione, rimborsi per le auto . Si può richiederli online da oggi

Un po’ alla volta, alla spicciolata, arrivano i contributi alle famiglie colpite dai danni dell’alluvione. Ora è la volta di una voce importante, quelli per la sostituzione o la riparazione dei mezzi distrutti o danneggiati dall’alluvione di maggio. La Regione Emilia Romagna comunica che oggi apre il bando online per presentare le domande per importi fino a 5mila euro per le auto, a 700 euro per i ciclomotori e motocicli e fino a 2mila euro per chi ha riparato il veicolo.

I fondi, anche per altre voci fra cui aiuti alle famiglie fragili, scaturiscono dai primi 32 milioni frutto delle donazioni. Tanti cittadini cesenati ne erano i attesa: nel censimento di maggio dall’amministrazione comunale era inclusa la domanda riguardante i danni subiti ai veicoli (moto, autovetture, biciclette e altri mezzi di trasporto). "Ad oggi – comunica il Comune – non si è in possesso di un dato aggiornato su quanti potranno essere richiedenti, ma stando al censimento una prima stima riguardava 1.036 segnalazioni a fronte di 2582 registrazioni generiche di danni subiti". Anche 56 vetture personali degli operatori di polizia stradale dipendenti del Caps, il Centro Addestramento di polizia di Stato di Cesena con sede in viale IV Novembre adiacente al Savio, sono finiti sotto un metro d’acqua nel parcheggio della sede.

L’erogazione dei contributi è stata stabilita con delibera della Giunta guidata dal presidente Bonaccini in applicazione della legge regionale su ‘misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali. ll bando è rivolto ai cittadini residenti nelle Province alluvionate che, alla data del 1° maggio scorso, risultavano intestatari di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali.

I 27 milioni sono destinati alla sostituzione e alla riparazione di autoveicoli, ciclomotori e motocicli danneggiati o resi inservibili dagli allagamenti dovuti all’esondazioni. I contributi saranno di 3mila o di 5mila euro a seconda della classe ambientale dei mezzi (più la classe è alta più alto sarà il contributo), 700 euro per i ciclomotori e motocicli. Come richiesto dai Comitati dei cittadini alluvionati, sono previsti contributi anche per chi ha venduto i mezzi. Per la riparazione dei veicoli, invece, l’importo sarà fino a duemila euro. Il contributo è ridotto della somma eventualmente liquidata dall’assicurazione.