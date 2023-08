Alluvione, ristori alle prime tredici imprese

La Camera di Commercio della Romagna ha erogato i primi contributi a fondo perduto per la ripartenza delle imprese danneggiate dalla alluvione. Sono tredici i bonifici disposti, a una settimana dall’apertura del Bando Resistere, avvenuta il 31 luglio. Nel frattempo si continua a lavorare per mantenere tempi celeri, nel rispetto sempre della regolarità del procedimento. Al momento sono 111 le domande presentate e altre sono in fase di completamento: hanno già presentato la documentazione fotografica con l’App resistere, ma devono inviare l’istanza attraverso lo sportello on line ’Contributi alle imprese’. "Siamo soddisfatti di essere riusciti a erogare questi primi contributi in solo cinque giorni lavorativi e per questo ringrazio i collaboratori degli uffici della Camera che si stanno impegnando al massimo per eseguire i controlli necessari nel minor tempo possibile", commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna.