Alluvione, il caso dei ristori revocati: "Non hanno fatto i furbi"

Cesena, 28 ottobre 2023 – Le 157 notifiche con l’ingiunzione di restituire l’acconto di tremila euro per il contributo di immediato sostegno ricevuto dal Comune di Cesena inviate ai cittadini che hanno presentato domanda non accoglibile, non sono un segnale preoccupante per il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il quale non mette in dubbio in alcun modo la buona fede dei cittaidni richiedenti.

Un cittadino mostra i danni alla porta dopo l'alluvione

“Le verifiche sugli anticipi – afferma il sindaco – erano atti dovuti da parte dell’amministrazione comunale, e chi non aveva diritto di percepire la somma non è certo da considerare qualcuno che ha tentato di approfittarsene. Chi ha visto revocato il contributo di immediato sostegno potrà in ogni caso richiedere l’indennizzo previa la perizia a partire dal 15 novembre, con i nuovi indennizzi previsti commissaria".

"Proprio in questi giorni Figliuolo – prosegue Lattuca – sta infatti chiudendo i testi delle ordinanze con cui si dispongono i rimborsi per le famiglie. È stato fatto un ottimo lavoro ma rimane, e non è responsabilità del commissario, la carenza di risorse. Basso è il limite posto a 40mila euro per le imprese e a 20mila euro per le famiglie: per importi superiori non c’è copertura finanziaria. Segue l’impegno a fare il resto. Allarma anche che non sia previsto l’indennizzo per i mobili di casa, per molti la gran parte del danno. Certo, è positivo che si possano inserire in perizia, ma poi serve che il governo li includa nei beni indennizzabili".

“Esiste un’altra criticità per i danni alle parti comuni dei condomini – aggiunge il sindaco – Parliamo di centrali termiche, vani ascensori, danni da centinaia di migliaia di euro. Il limite dei 20mila euro è davvero troppo poco. Nell’articolo 75 della legge di bilancio, che è stata presentata in questi giorni, si trova la previsione del credito di imposta che abbiamo richiesto dal primo momento. Ciò consentirebbe a chi ha subito danni di ricevere la somma anticipata dalla banca, e quindi risolverebbe il problema di liquidità delle famiglie e anche del conto corrente del Commissario. Si poteva fare già qualche mese fa, ora l’importante è che venga confermato".

"Per la messa in sicurezza delle strade e delle frane stiamo ancora attendendo l’ordinanza che autorizza e finanzia gli interventi urgenti di ripristino – conclude Lattuca – Sarà impossibile realizzarli prima dell’inverno, visto che ancora non è stato dato il via libera. Al più presto deve essere avviato lo studio per i piani speciali della ricostruzione. Fermo restando che è basilare ripristinare l’esistente, l’impegno deve essere orientato a far sì che la Romagna diventi più sicura di prima".