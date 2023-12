Alluvione, tra Pd e FdI ultimo litigio dell’anno

L’anno si chiude con le infinite polemiche sull’alluvione tra Pd e FdI. "I parlamentari romagnoli del Pd – afferma il segretario dem Lorenzo Plumari –, alla Camera dei Deputati hanno presentato un emendamento alla legge di bilancio con cui si chiedeva di definire risorse chiare e certe per i danni causati dall’alluvione che ha colpito Cesena e la Romagna lo scorso maggio. Tuttavia, il Governo Meloni, con la sua maggioranza, hanno deciso di bocciarlo".

"La proposta - prosegue Plumari - era di stanziare a bilancio risorse pari a 3 miliardi e 786 milioni di euro con coperture di spesa precise, dato che a oggi il Governo sugli 8,5 miliardi di danni non ha dato neanche la metà delle risorse alla Romagna. Dopo oltre settemesi, infatti, a cittadini e imprese ancora non è arrivato nulla o quasi nulla. È stato approvato invece un vago ordine del giorno dell’onorevole Bonguerrieri che non stanzia alcuna risorsa e chiede solo l’opportunità di valutare di sostenere il credito d’imposta come per il sisma dell’Emilia per i beni mobili".Ennesima presa in giro nei confronti di famiglie e imprese". Immediata la replica di Luca Lucarelli, coordinatore di FdI cesenate". "I parlamentari del Pd incredibilmente hanno votato contro l’Odg per il risarcimento dei beni mobili danneggiati dall’alluvione presentato dall’onorevole Buonguerrieri, e farebbero bene a tacere: ormai l’odio ideologico gli impedisce anche di votare provvedimenti giusti, nell’interesse esclusivo dei cittadini. Un comportamento vergognoso, da maggio stanno sfruttando l’alluvione solo per fare campagna elettorale”.