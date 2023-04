Alluvione, ultimi lavori al torrente Rigossa

di Ermanno Pasolini

Il Consorzio di Bonifica della Romagna sta ultimando nel territorio del Comune di Gatteo, la sistemazione del torrente Rigossa distrutto dalla piena dell’evento alluvionale che il 4, 5 e 6 febbraio 2015 ha causato danni in tutta la Romagna. Sono attualmente in corso i lavori di realizzazione degli ultimi stralci, il 3° e il 4°, in località Sant’Angelo di Gatteo dove il Consorzio sta realizzando dei muretti arginali in cemento armato, in sinistra e in destra idraulica del torrente lungo le strade comunali via Rigossa, e il rialzo dell’argine destro in terra e sassi per un tratto di 1.023 metri lungo via Molino vecchio e via Soprarigossa fino al confine fra i Comuni di Gatteo e Gambettola. Durante l’alluvione del febbraio 2015, il torrente Rigossa, arginato e in alcuni tratti pensile, rispetto al piano di campagna, è esondato in più punti causando gravi danni nelle aree adiacenti. Subito dopo l’alluvione, nel 2015 e 2016, nei territori del Comune di Gambettola e Longiano l’alveo del torrente Rigossa venne ricostruito dopo la piena che lo aveva distrutto in più tratti e, ove possibile, ampliato. Con questi primi interventi urgenti, finanziati da Consorzio e dalla Regione, era stato completamente ricostruito anche il ponte di via Pascucci. Rimaneva un notevole rischio più a valle, nel Comune di Gatteo: in attesa del finanziamento per la costruzione di casse di espansione nella zona collinare, con un 1° stralcio nel 2018 da 300mila euro era stato messo in sicurezza idraulica il tratto rotatoria Casadei - via Allende mediante la realizzazione di 450 metri di muretti arginali in cemento armato su entrambi gli argini del torrente. Nel 2020, con un 2° stralcio di 300mila euro era stato realizzato un intervento sul torrente nel tratto via Allende-A14: 560 metri di muretto arginale in cemento armato in sinistra del torrente e rialzo in terra dell’argine destro. I primi due stralci sono stati finanziati in parti uguali da Regione, Comune di Gatteo e Consorzio di Bonifica. Ora i lavori del 3° e 4° stralcio sono interamente finanziati dal Ministero dell’Interno per un importo complessivo di 670mila euro. Il Comune di Gatteo è stazione appaltante mentre il Consorzio ha redatto il progetto e sta effettuando la Direzione Lavori. Grande soddisfazione è stata espressa dai residenti in quanto temevano che una possibile altra piena del torrente, come nel 2015, avrebbe potuto causare danni irreparabili. Una vicenda che si trascina da anni. Già nel 2017 in consiglio comunale il gruppo di centro sinistra "Bella Gatteo" aveva chiesto interventi urgenti sollecitando il Comune di Gatteo a farsi interprete presso il Consorzio di Bonifica per un intervento rapido. L’assessore ai lavori pubblici Deniel Casadei aveva spiegato sei anni fa l’iter fatto dal comune per sistemare il torrente Rigossa i cui lavori non sono di competenza comunale. Ora l’intervento con buona pace di tutti. Almeno questa è la speranza generale.