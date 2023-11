Alluvione, un milione per il ripristino della viabilità

A Longiano il sindaco Mauro Graziano ha comunicato che al Comune sono stati riconosciuti più di un milione e 110mila euro per messa in sicurezza e ripristino della viabilità dopo l’alluvione. Serviranno per coprire spese già sostenute e poi per: 700mila euro per la frana in via Felloniche, 250mila per la scarpata di via Belvedere e 100mila per il ripristino di una buca nel giardino pubblico. Gli interventi dovranno essere avviati entro l’anno e i soldi non potranno essere spesi per altro. Ha detto Matteo Venturi: "Le promesse del Governo e di Figliuolo sono state mantenute. Ora il Comune deve spendere i soldi bene e velocemente".