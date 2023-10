Alluvione, vertenza di un cittadino: "Il Comune vuole i soldi indietro"

"Il Comune di Cesena mi ha notificato che devo restituire i tremila euro che mi sono stati erogati il 6 settembre in seguito ai danni provocati dall’alluvione alla mia abitazione. Eppure al momento della presentazione della domanda avevo spiegato che ho dovuto sostenere spese riguardanti il ripristino dell’impianto elettrico danneggiato e allagato perché al piano terra della palazzina, stesso piano dei garage, abbiamo registrato l’afflusso di 180 centimetri d’acqua per due giorni. Da quel che mi risulta in questi giorni sono state distribuite numerose notifiche analoghe alla mia".

Questa è la versione di Alberto Monti, pensionato, ex dipendente del comune di Cesena, dove ha rivestito anche l’incarico di autista del sindaco. Abita al secondo di una palazzina a tre piani con nove alloggi nella via Savio in San Michele 160, una di quelle più colpite dall’alluvione, nel quartiere di San Rocco. Monti aveva richiesto al Comune di Cesena il contributo per l’immediato sostegno erogato dalla Regione Emilia Romagna. "Sono risucito a tornare in casa dopo tre giorni dall’alluvione – rimarca Monti –. Al piano terra dove c’è il contatore si girava con gli stivali e per una settimana sono rimasto senza corrente".

"Alle mie rimostranze mi è stato contestato dal Comune il fatto che il danno non abbia riguardato la mia abitazione, ma il piano terra dove è posto il contatore la cui rottura ha provocato l’interruzione della corrente nella mia abitazione. Enel ha già provveduto alla sostituzione di tutti i contatori, ed io ho pagato l’elettricista che ha sostituito interruttori magnetotermici, salvavita e i cavi elettrici".

"Io intendo restituire il danaro ricevuto defalcato dai costi per l’elettricista, circa 500 euro come prevede la legge, entro il 31 dicembre – aggiunge Monti –. Non capisco perché la notifica sia arrivata anzitempo e con espressioni che mi hanno amareggiato, specie dove si scrive che ’in base ad accertamenti e controlli e ulteriori dichiarazioni da lei rese la sua domanda è stata giudicata non accoglibile’. I danni subiti nelle pertinenze sono stati documentati dall’amministratore attraverso una perizia, e sono disgiunti da quelli da me subiti, come verbalizzato in assemblea condominiale. Piuttosto che ricevere la notifica avrei preferito essere interpellato dallo Sportello facile del Comune per un chiarimento".

Andrea Alessandrini