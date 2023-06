Alluvioni e frane "Servono risorse tempestive"

diAndrea Alessandrini

A parte qualche frizione, trattenuta nei toni ma evidente nel contenuto, fra il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca e l’onorevole Alice Buonguerrieri, il ’Confartigianato day’ su alluvione e frane tenutosi a Sarsina ha registrato la convergenza sulla necessità di risorse tempestive per le zone collinari e montane per far fronte al dissesto idrogeologico ma anche, in prospettiva, per rafforzare comunità sostenibili in zone in cui vivere e lavorare è sicuramente meno facile che in pianura.

La proposta di realizzare comunità più sostenibili, con un patto tra territori urbani ed aree interne per insediamenti collinari inclusivi e sicuri prevenendo i rischi idrogeologici, è stata avanzata dal Gruppo di presidenza di Confartigianato, che ha devoluto 100mila euro ad imprenditori e familiari colpiti dall’alluvione. L’associazione ha premiato i sindaci della valle Savio e di Cesena con una targa per come si sono prodigati nei soccorsi.

È stato il presidente della provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, sul cui territorio si sono contate 483 frane sul territorio e 400 famiglie sfollate, a lanciare forte il giustificato allarme: "Ad oggi posso dire purtroppo – ha osservato Lattuca - che sono già esaurite le risorse proprie di comuni e province che non possono indebitarsi oltre per le opere da realizzare per uscire dall’emergenza. Servono soldi, non solamente passerelle e sopralluoghi nei luoghi colpiti, e le risorse erogate dal Governo per gli interventi a favore di famiglie e imprese sono poche. Le opere di ripristino vanno fatte prima dell’arrivo della cattiva stagione".

Lattuca è tornato alla carica sul commissario per la ricostruzione da nominare subito e ha osservato che collina e montagna debbono ricevere in proporzione sicuramente più risorse rispetto alla pianura.

Sul commissario governativo che sarà chiamato a gestire i fondi e gli interventi per la ricostruzione, l’onorevole Buonguerrieri ha risposto che si interverrà usciti dalla inerzia della fase emergenziale, non ancora conclusa e, quanto alle risorse richieste, ha osservato anche che i soldi ricevuti vanno spesi, rimarcando che solo un terzo di quelle erogate per contrastare il dissesto idrogeologico sono state spese dalla Regione.

"Il Governo - ha aggiunto la parlamentare - semplificherà le procedure per il controllo, la manutenzione e la prevenzione del territorio". Ha inoltre annunciato due proposte di legge per assicurare il 20% di contributi a fondo perduto per chi acquista e ristruttura abitazioni in zone montane e assicura di togliere il numero minimo di allievi nelle classi per le scuole di montagne. "Per quello che riguarda gli interventi della Strategia nazionale per le aree interne – ha concluso la parlamentare – mi impegnerò a farvi includere i comuni collinari cesenati".

Il sindaco di Sarsina Enrico Cangini ha invocato più sostegni per Comuni e province: "La pianura non si salva se non si mette in sicurezza la montagna", ha dichiarato.

Il geologo Alfredo Ricci ha illustrato lo stato idrogeologico del territorio collinare cesenate, affermando che senza interventi tempestivi straordinari per la messa in sicurezza e finanziamenti ordinari per la bonifica e consolidamento contro il dissesto, il rischio di nuovi eventi calamitosi sarà certamente più alto. Buone notizie, infine, sul fronte del popolamento: i comuni montani perdono imprese come tutti, ma fortunatamente non i residenti, ha detto portando i dati il presidente della Camera di Commercio Romagna Carlo Battistini: dal 2022 ad oggi la popolazione nei nove comuni collinari cesenati è aumentata, a differenza di altre zone collinari regionali: "Dai 35mila abitanti con 950 milioni di valore aggiunto prodotto odierni si deve procedere con il consolidamento demografico e del numero di imprese. Le Camere di Commercio Romagna e Ravenna opereranno congiuntamentea favore delle imprese colpite".