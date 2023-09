Alma Mater Fest 2023 per accogliere gli studenti

Saranno giornate fitte di appuntamenti, tra incontri, dibattiti, musica, sport, attività di orientamento, visite guidate, giochi e momenti di condivisione e socializzazione. Dal 27 settembre al 2 ottobre va in scena Alma Mater Fest, il grande evento finalizzato ad accogliere le studentesse e gli studenti dell’Alma Mater con iniziative e attività gratuite nei Campus di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. A Cesena, la festa sarà inaugurata mercoledì alle 18,30 con l’evento “Cesena città universitaria”. Daranno il loro benvenuto il Presidente di Campus Massimo Cicognani, il Sindaco del Comune di Cesena, Enzo Lattuca, la Direttrice dell’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ER.GO. Patrizia Mondin, e il Presidente di Serinar - Servizi Integrati d’Area, Dario Maio. Dalle 19.30 è in programma un aperitivo di accoglienza rivolto a tutti i partecipanti.

Programma completo: https:almamaterfest.itprogramma-cesena-2023