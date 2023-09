Alma Mater: "Raccogliamo idee degli studenti per le startup"

"La ricerca è per la società, per il territorio che ogni giorno può toccare con mano le implicazioni delle nuove scoperte. E dunque in particolare per il mondo dell’impresa, col quale l’Università di Bologna è in stretto e costante contatto". Così il delegato del rettore dell’Università di Bologna per i rapporti con le imprese e la ricerca industriale Claudio Melchiorri ieri ha presentato a Cesena la ‘notte dei ricercatori’, evento organizzato da ‘Society’ su scala internazionale per presentare in maniera divulgativa e accattivante il frutto dello studio accademico.

"La ricerca – ha ribadito Melchiorri – deve essere libera, responsabile e inclusiva. Il titolo dell’iniziativa, ‘Ripensaci’ deve far riflettere sul fatto che è necessario soffermarsi sull’importanza di questo settore, fondamentale per il nostro futuro. Come università facciamo addirittura dello ‘scouting’ tra i nostri studenti alla ricerca delle idee più interessanti da potere trasformare in progetti concreti, attraverso incubatori e progetti che favoriscano startup. La nostra realtà può contare sull’impagabile apporto di 100mila ‘cervelli’: quelli di studenti, docenti e ricercatori che mettono a disposizione competenze per costruire un domani migliore".

L’evento si è tenuto nei locali della Biblioteca Malatestiana, dove per tutto il giorno si sono svolti incontri, dimostrazioni e approfondimenti dedicati a tutti i comparti oggetto di studio nei dipartimenti del territorio, dall’informatica all’architettura, dalle scienze alimentari e la psicologia. Innovazioni e curiosità, con l’effetto ‘wow’ garantito.

Luca Ravaglia