Alpe Appennina, autori al Palazzo del Capitano

Stasera, alle 21, nella corte di Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, per la rassegna letteraria "Martedì d’autore sotto le stelle", promossa dalla Biblioteca comunale di Bagno insieme alla cooperativa LibrAzione, i redattori della Rivista Alpe Appennina presenteranno il loro progetto di storia locale. Si tratta del penultimo appuntamento dei "Martedì d’autore". Poi martedì prossimo 19 settembre, concluderà la rassegna letteraria 2023 Roberto Mercadini con la presentazione "spettacolare" del suo ultimo romanzo "La donna che rise di Dio". I fiorentini usavano chiamare "Alpe Appennina" la montuosità fra Toscana e Romagna e i cui versanti appartenevano per intero al loro Stato, che anzi con una punta avanzata si insinuava fin dentro la piana romagnola, sino alla fortezza di Terra del Sole, poco lontana dalla pontificia Forlì. Era uno spazio geografico e storico che comprendeva e accomunava i territori granducali transappennini della cosiddetta "Romagna toscana", l’estremo lembo della Valtiberina, la "valle chiusa" del Casentino dove i Conti Guidi dai loro castelli signoreggiavano fino alle alte valli del Savio e del Bidente". E "Alpe Appennina" è oggi un sito e una rivista, sia elettronica che cartacea, dedicata allo studio della storia e delle storie di luoghi, genti e persone del territorio che il titolo richiama. Nella serata di martedì , i ricercatori di Alpe Appennina, Alessio Boattini, Giuliano Marcuccini, Angelo Rossi, ed altri, parleranno dei loro preziosi lavori di ricerca sulla storia del nostro territorio. Saranno proiettate anche immagini d’epoca, in particolare della collezione di Stefano Valbruzzi.

Gilberto Mosconi