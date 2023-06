Alpini in aiuto della Romagna

I volontari dell’associazione nazionale Alpini di Imperia hanno consegnato all’associazione Banco di solidarietà di Cesena circa 20 quintali di prodotti alimentari e beni igienico sanitari per le famiglie di alluvionati della Romagna, frutto della raccolta coordinata dai Lions club di Arma e Taggia in collaborazione con la Croce verde e altre associazioni locali. Il Banco di solidarietà di Cesena ha già iniziato la distribuzione dei prodotti insieme a carte prepagate da 250 euro per la spesa alle prime 32 famiglie alluvionate segnalate da volontari e cittadini e nei prossimi giorni inizierà l’erogazione di un rimborso per acquisto di elettrodomestici.