Altalene e giochi inclusivi installati negli asili della città

Giochi e attrazioni all’insegna dell’inclusione. L’Amministrazione comunale ha fatto installare nelle aree verdi di alcune scuole dell’infanzia - Ippodromo, Vigne Parco e Oltresavio - varie giostre inclusive che consentiranno a tutti i bambini e le bambine di trascorrere del tempo insieme all’aperto.

Si tratta di attrezzature ludiche pensate per i piccoli disabili che in questo modo potranno giocare e divertirsi in sicurezza. "Le scuole della nostra città – commentano gli assessori Carmelina Labruzzo e Carlo Verona – sono immerse in aree verdi di grandi dimensioni dove i bambini e le bambine svolgono molteplici attività outdoor. In questi piccoli parchi didattici sono presenti orticelli, percorsi sensoriali, e attrezzature ludiche che consentono ai bambini e alle bambine di divertirsi insieme, senza alcun pericolo. Nell’ambito del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, in alcune scuole dell’infanzia abbiamo collocato altalene a nido caratterizzate da strutture resistenti, colorate, e del tutto inclusive".

Nelle scuole dell’infanzia cesenati, sono 15 i piccoli con disabilità. Ed è proprio per i loro bisogni e le loro necessità, che sono stati avviati progetti a sostegno dei servizi educativi.

Attenzione, in particolare, alla scelta degli angoli di gioco nelle sezioni, frutto di un’attenta osservazione e suscettibile di aggiustamenti, ma anche rispetto alle attività di gioco, che rappresentano un momento privilegiato di socialità e apprendimento, come ribadito dalla Convenzione Onu dei diritti dei bambini.