Alternanza scuola-lavoro, al Righi si indaga sul genoma umano

Un’innovativa esperienza di alternanza scuola lavoro ha coinvolto 50 alunni delle classi terze del liceo scientifico Righi di Cesena. Gli studenti hanno effettuato un avanzato laboratorio di Biologia molecolare. In questo progetto gli studenti, come nelle vere investigazioni scientifiche sul genoma umano, hanno estratto molecole di Dna da cellule della mucosa della bocca e del bulbo di capello e hanno applicato una tecnica rivoluzionaria: la Reazione a Catena della Polimerasi (Pcr). Questa tecnica permette di ottenere in poche ore miliardi di copie di una sequenza di Dna di interesse utilizzando uno strumento all’avanguardia chiamato termociclatore. L’utilizzo della Pcr iè divenuto fondamentale nella virologia, nel campo dell’onco-ematologia, della genetica forense, della diagnosi prenatale, della nutrigenetica. Oggi l’analisi di queste sequenze risulta determinante per analizzare la variabilità genetica tra gli individui e l’evoluzione del genoma. Il percorso degli studenti si è concluso con una lezione di approfondimento sulle scienze criminalistiche finalizzata alla descrizione della figura del perito tecnico nell’ambito delle indagini della polizia scientifica. Sono state illustrate curiosità inerenti la ricostruzione di una scena del delitto attraverso l’analisi delle macchie di sangue, il riconoscimento di un cadavere a partire da tracce biologiche o ossa, lo studio delle trasformazioni che subisce un corpo post mortem determinanti per individuare colpevole e ora del decesso.