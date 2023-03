"Alternativa giusta ai combustibili fossili"

"Legambiente sostiene la realizzazione dei due parchi eolici e lo fa con dei dati che sono oggettivi. Sì, perchè mentre in Italia lo sviluppo delle rinnovabili continua ad essere una corsa ad ostacoli, negli altri Paesi queste fonti sono tornate a crescere tantissimo. Nel 2022 l’Italia ha installato soltanto 3 GW di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, mentre la Francia ne ha realizzati quasi 5, la Spagna più di 9 e la Germania quasi 11. In sostanza siamo la nazione del sole e del vento, ma non siamo capaci a utilizzare le risorse". Francesco Occhipinti, responsabile di Legambiente Forlì-Cesena, è fra coloro che spinge sulle pale eoliche: "Abbiamo un’alternativa alle energie fossili, le fonti rinnovabili con le tecnologie che sfruttano il sole, il vento, l’acqua. A coloro che sollevano i problemi di paesaggio, ricordiamo che presto il paesaggio sarà modificato, se non cambiamo sistema di approvvigionamento di energie. Il nostro Paese non deve diventare l’hub del gas, ma quello delle rinnovabili. Se davvero vogliamo contrastare la crisi climatica bisogna accelerare la transizione ecologica, puntando con determinazione sulle rinnovabili insieme a politiche serie e lungimiranti a favore dell’efficienza energetica". "Il settore della pesca va tutelato, siamo d’accordo, ma è importante il coinvolgimento territoriale senza farsi sopraffare dalla sindrome Nimby (non nel mio giardino) e nemmeno dalla sindrome Nimtoo (non nel mio mandato), quindi gli impianti eolici e fotovoltaici vanno fatti".