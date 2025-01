Alto Savio ghiacciato: lo spettacolo suggestivo

Cesena, 16 gennaio 2025 – Le fredde previsioni meteo ci hanno azzeccato. E infatti hanno lasciato di ghiaccio anche parte dell’Alto Savio, che ieri mattina si è svegliato, come davano i siti meteo, vestito di bianco dagli 800/900 metri in su, avvolto da quella che è stata una lieve nevicata e dai fantastici “merletti” disegnati dalla naturale fantasia della galaverna su prati, boschi e foreste. Inoltre, sono apparsi anche suggestivi ghiaccioli, formatisi anche lungo le pareti rocciose di alcune strade.

Se nel primo fondovalle di Bagno di Romagna e di San Piero la colonnina di mercurio è scesa anche 5 gradi sottozero, nelle vette più alte del crinale tosco-romagnolo, il termometro ha segnato la nottata forse più fredda di questo inverno. Inverno che è proprio nel suo centro, non soltanto per le pagine del calendario. Per fare un solo riferimento sulla giornata di ieri, sul monte Fumaiolo (1.407 metri slm) di Balze di Verghereto il termometro è sceso a 8 gradi sottozero, anticipando forse di un paio di settimane i “giorni della merla”, che per credenza popolare dovrebbero essere i più freddi dell’anno.

Gran lavoro pertanto anche ieri per i mezzi spargisale per sciogliere il ghiaccio, spalmatosi sulle carreggiate delle strade che attraversano l’Alto Savio. Sui social, agli automobilisti veniva consigliata prudenza e attenzione nel percorrere le strade che si arrampicano e scendono dalle montagne d’Alto Savio, tra cui quelle di monte Fumaiolo e dintorni e di passo dei Mandrioli (1.173). Oggi, giovedì, previsioni meteo per una lieve nevicata in territorio di Verghereto, il comune più alto del cesenate.