Alto Savio, gli eventi del weekend:. Befane, mercatini e camminate

Proseguono appuntamenti e spettacoli del calendario natalizio. Oggi, vigilia della Befana, in tutto l’Alto Savio (e anche a Poggio alla Lastra) esibizione di vari gruppi di cantori di pasquelle. Questa sera all’hotel Paradise, in cima al monte Fumaiolo di Balze di Verghereto, si terrà la 22° edizione del "Satollo", che quest’anno a tavola si vestirà anche d’azzurro grazie ai piatti di pesce del menu preparato dalla Milly. Poi domani, alle 16, in piazza XVII Luglio, promosso dalla Pro Loco, avrà luogo lo spettacolo "Arriva la Befana" con omaggio di dolciumi a tutti i bambini. Scendendo ad Alfero, oggi in calendario "In Cammino con i re Magi verso Castel D’Alfero". Incontro alle 17, al Parco 11 Settembre di Alfero, dove verranno consegnate le lanterne, e poi insieme ai Re Magi i partecipanti partiranno alla volta del vicino borgo di Castel D’Alfero. Qui, il borgo si risveglierà per una notte col suo fornaio, lo scalpellino, ed altri antichi mestieri, per celebrare l’arrivo dei Re Magi presso la grotta con il piccolo Gesù. Alle 19, animata dal coro parrocchiale di Riofreddo, santa messa al Santuario della Madonna della Neve di Castel D’Alfero. Al termine della funzione religiosa verrà offerto un caldo ristoro. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta delle donne di Sarsina, Avis di Alfero, Pro Loco di Alfero, dal comitato Amici della Madonna della Neve, col sostegno dei Comuni di Sarsina e di Verghereto.

A Bagno, oltre alle mostre d’arte a Palazzo del Capitano e alla Loggetta Lippi, domani e domenica nelle piazze e nelle vie del borgo termale, ci saranno gli ultimi due "Mercatini di Natale 2023/2024". A San Piero domenica, alle 17,30, a teatro Garibaldi, nell’ambito dell’iniziativa cinematografica "Uno schermo di sogni", promossa dal Comune, in locandina il film "Paw Patrol", per la regìa di Cal Brunker. Gilberto Mosconi