Alto Savio, splende il sole ma con basse temperature

Dopo vari giorni, con insistenti e consistenti precipitazioni nevose, anche l’Alto Savio ha goduto di alcune belle giornate di sole (come ieri sabato 4 febbraio), che hanno regalato e regalano panorami di grande suggestione, specie nei territori più alti del nostro Appennino, che è ancora tutto di bianco vestito. Panorami naturali che donano dunque visioni e vedute da cartolina mozzafiato, grazie anche al persistere, ormai da 15 giorni, del candore della neve, che da circa 1000 metri in sù resiste bellamente alle ore del giorno e ovviamente ancor più alle gelide ore della notte.

Le previsioni meteo per l’Alto Savio danno per oggi tempo buono col sole, con temperature però basse sia di giorno che di notte. Per il territorio di Bagno di Romagna è previsto che la colonnina di mercurio scenda anche intorno a meno 5 gradi durante la notte, mentre per le ore del giorno farà una certa fatica a salire qualche grado sopra zero. Poi, per circa 15 giorni le previsioni danno temperature quasi sempre sotto zero, anche di 7 gradi. Temperature più gelide di qualche grado per il contiguo territorio di Verghereto, il cui capoluogo è sopra gli 800 metri e ancora più basse per le zone del crinale appenninico del Fumaiolo e dei Mandrioli. Temperature basse, specie di notte, anche nelle zone dei laghi alle falde del Còmero di Bagno, tra cui Acquapartita, Lago Lungo, Pontini, dove in questi giorni quei tre suggestivi specchi d’acqua si stanno specchiandosi su se stessi, grazie alla loro superficie che è stata anche completamente coperta da una grande lastra di ghiaccio.

Gilberto Mosconi