Alto Savio torna connessa dopo tre giorni ’al buio’

Finalmente, ieri, poco dopo le 13, sono stati risolti i problemi di connettività internet, assente (salvo il ritorno, a singhiozzo, per qualche ora) dal pomeriggio di luned in varie parti del territorio di Bagno di Romagna-San Piero e dintorni. La lunga e perdurante assenza di connettività internet ha creato situazioni di forte disagio, oltre che di danni economici e temporali, anche di qualche giorno, nell’erogazione dei vari servizi, non soltanto da parte di privati, ma anche per aziende e cittadini.

Molte e ripetute le lamentele da parte degli utenti, che si sono rivolti anche all’Amministrazione comunale. Ieri mattina il sindaco di Bagno, Marco Baccini, ha scritto: "Si è verificato un guasto alla rete di fibra ottica, che ha temporaneamente interrotto i servizi di connettività nella nostra comunità. Lepida, ente proprietario della rete, è intervenuta già martedì ripristinando la rete ad intervalli per predisporre il lavoro di ripristino definitivo. Fin dai primi momenti ci siamo mossi, contattando tutti gli enti preposti e rimanendo in costante contatto con le squadre di ripristino, cercando di chiedere il più rapido ripristino possibile. Sono in corso i lavori che hanno causato la disconnessione dal mattino. Il totale ripristino viene garantito entro le prossime tre ore". E così è stato. Infatti, poco dopo le 13 di ieri, computer e smartphone hanno ripreso a connettersi. Informa Baccini: "Abbiamo colto l’occasione per rinnovare la nostra richiesta di concludere la seconda linea di fibra ottica, per garantire al territorio una connessione sempre disponibile, vista l’importanza ormai vitale di essere connessi".