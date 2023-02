Altra neve sul Fumaiolo E temperatura in picchiata

di Gilberto Mosconi

Come da previsioni meteo, ieri sono tornati i fiocchi bianchi anche in Alto Savio. Una lieve nevicata, che ha lasciato sulla coltre bianca preesistente alcuni centimetri di neve fresca, a seconda dell’altitudine dei territori di crinale dell’ Appennino cesenate. In particolare, sul Fumaiolo (a 1407 metri), ieri nel tardo pomeriggio, si erano depositati altri 10 centimetri di neve sopra il metro di coltre bianca che ben resiste ancora dalle abbondanti nevicate dei giorni scorsi, grazie alle fredde temperature.

A questo proposito, nel pomeriggio di ieri, sul Fumaiolo la colonnina di mercurio è scesa oltre 9 gradi sotto lo zero. Anche domenica scorsa, il comprensorio del Fumaiolo di Balze di Verghereto e altre località d’Alto Savio hanno visto molti escursionisti grandi e piccoli per la gita fuori porta sulla neve. Tanti di loro erano muniti di slittini e bob. Le previsioni per l’Alto Savio danno lievi nevicate anche nella giornata di oggi giovedì, avvolte poi nei giorni successivi da temperature molto gelide, che nel territorio di Bagno nella notte fra giovedì e venerdì scenderanno anche intorno a -7 gradi, nella notte fra venerdì e sabato a -5, e nella notte fra sabato e domenica a meno 4. Ieri e oggi precipitazioni nevose anche nel territorio di Verghereto, dove le previsioni danno temperature anche intorno a -9 nella notte fra giovedì e venerdì, -6 nella notte fra venerdì e sabato e -5 fra sabato e domenica. Le previsioni danno un febbraio ancora con molte giornate con temperature notturne sotto zero, per cui ci sarà il rischio di trovare le strade con il pericolo del ghiaccio.