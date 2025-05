Altri quattro milioni per le paratie. Non erano stati utilizzati per le auto. Provengono dalle donazioni

Aumentano le risorse sul bando per l’acquisto di dispositivi di protezione delle abitazioni per prevenire o mitigare gli effetti delle alluvioni: lo schema di delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna, approvato ieri dalla Commissione Territorio presieduta da Paolo Burani, prevede infatti che i circa 4 milioni di euro destinati al bando per la riparazione di auto e moto, rimasti inutilizzati, vadano a rimpinguare il bando per la protezione delle case, le cui risorse passano perciò dai precedenti 9,8 milioni circa a quasi 14 milioni di euro (nello specifico, circa 13,8 milioni).

Il bando per le paratie e gli altri dispositivi di protezione delle abitazioni si è aperto il 30 ottobre 2024 e si è chiuso il 31 gennaio 2025: i fondi provengono dalle donazioni raccolte tramite uno specifico conto corrente a seguito degli eventi alluvionali del 2023 (in tutto vennero raccolti oltre 47 milioni).

"Le domande arrivate sono state 6.902 – ha spiegato in commissione la sottosegretaria alla presidenza della Regione con delega alla Protezione civile Manuela Rontini –. Di queste, 2.756 sono già state istruite: si tratta delle domande arrivate tra il 31 ottobre e il 13 novembre".

Delle 2.756 domande pervenute e già esaminate, oltre 1.700 sono ammissibili e finanziabili con priorità, perché provenienti dai territori più colpiti, per un totale di quasi 5 milioni di euro di contributi. L’atto definitivo sarà disponibile dal 16 maggio. Ma si tratta solo di una prima fase, che ha riguardato meno della metà delle domande inviate; entro le prossime settimane la Regione prevede di chiudere una seconda fase di istruttorie, con l’approvazione di nuove domande ammesse.

La sottosegretaria Manuela Rontini ha ribadito l’impegno della Regione a finanziare tutte le domande, ricordando che il bando prevede un contributo per l’acquisto di barriere, di paratie e di altri dispositivi utili alla protezione delle abitazioni, comprese le valvole di non riflusso per gli scarichi fognari, finalizzati alla costruzione di una maggiore sicurezza per i cittadini.

Fabrizio Castellari del Partito Democratico ha commentato: "Le tante donazioni arrivate dimostrano quanto sia forte la sensibilità degli emiliano-romagnoli. L’impegno a finanziare tutte le domande tranquillizza i cittadini che hanno effettuato investimenti, dando loro una risposta positiva".

Il presidente di commissione Paolo Burani (Alleanza Verdi e Sinistra) ha chiesto chiarimenti sull’eventuale apertura di ulteriori finestre temporali per la presentazione delle domande. Sul punto Rontini ha ribadito che "il bando si è chiuso a fine gennaio. Ora bisognerà capire quante saranno le domande realmente ammissibili e quanti cittadini decideranno di dar seguito alla domanda stessa effettuando gli interventi per i quali hanno chiesto il finanziamento".