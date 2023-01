Alunni al sicuro con la nuova fermata dello scuolabus

Nuova fermata scuolabus nella Zona Bulgaria, attrezzata con una pensilina di protezione ed un percorso in sicurezza con semaforo a chiamata per l’attraversamento della via Europa. Si tratta di una soluzione migliorativa per la sicurezza degli alunni voluta dalla giunta comunale ed inserita nel piano di sistemazione stradale e gestione del traffico del quartiere Bulgaria. "La soluzione dello spostamento della fermata dello scuolabus – spiega la sindaca Letizia Bisacchi - è stato frutto di un percorso partecipato con la cittadinanza, visto il pericolo a cui erano sottoposti ogni giorno gli alunni a causa del traffico e della velocità dei mezzi sulla via Europa" La proposta dell’attraversamento della strada, protetto con un semaforo a chiamata, e lo spostamento della fermata è stata concordata in un incontro pubblico fra Amministrazione e residenti della zona Bulgaria. In quella assemblea furono affrontati altri problemi da anni rimasti irrisolti: la velocità sulla via Europa, la mancanza di percorsi pedonali in sicurezza, il degrado dei marciapiedi, la mancanza di parcheggi per disabili. L’assessore ai lavori pubblici Ivano Piraccini esprime la sua soddisfazione: "Con questo intervento e con l’apposizione nella Zona Bulgaria di un limite di velocità di 30 kmh si prevede di migliorare la situazione di pericolo e disagio che era stata evidenziata dai cittadini, in un’ottica di grande collaborazione per la risoluzione dei problemi." L’intervento globale ha previsto anche la realizzazione di una pista ciclabile che conduce alla chiesa di Bulgaria, la messa in sicurezza dell’attraversamento della Via Europa con semaforo a chiamata e segnaletica, l’istituzione di una zona a 30kmh. L’intervento è costato 152mila euro.

Vincenzo D’Altri