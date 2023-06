Alunni della terza D ancora insieme dopo 46 anni

Sarà anche vero che gli esami non finiscono mai, ma i primi si ricordano per sempre. Con questo spirito venerdì sera gli ex compagni di classe che 46 anni fa si misero alle spalle la terza media e i banchi della sezione D della scuola Anna Frank di Sant’Egidio si sono ritrovati al ristorante Fuoriporta per rivivere insieme i vecchi tempi. E, pur a quassi mezzo secolo di distanza, i ricordi si sono dimostrati essere ancora più che nitidi, farciti dal buon umore e da quello spirito di piacevole nostalgia che accomuna chi è diventato adolescente insieme, tra un teorema di Pitagora e un capitolo del Promessi Sposi.