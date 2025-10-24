Nuova giunta al fotofinish

Cesena
Alunni intossicati alla 'Munari': "Non è stata una fuga di gas"
24 ott 2025
REDAZIONE CESENA
I vigili del fuoco sono intervenuti sospettando una fuga di gas. Ma le successive verifiche insieme ai tecnici di Arpae hanno escluso l’ipotesi

Non è la prima volta che succede, ma resta il mistero sulle cause di quanto accaduto ieri mattina alla scuola elementare ‘Bruno Munari’ di Sant’Egidio. Come successo infatti lo scorso 30 maggio, ieri mattina alcuni alunni hanno avvertito bruciore agli occhi e lievi difficoltà respiratorie. L’allarme è scattato immediatamente, si è temuta infatti un’intossicazione da fuga di gas.

Ne ha parlato ieri pomeriggio il sindaco Enzo Lattuca in apertura del consiglio comunale, informando sull’accaduto i consiglieri e rassicurando comunque sulla salute degli alunni coinvolti. "Gli alunni e gli insegnanti hanno avvertito uno strano odore che ha provocato irritazione agli occhi e alle vie respiratorie. All’inizio si è pensato a una fuga di gas, ma gli accertamenti compiuti dai vigili del fuoco e dai tecnici di Arpae lo hanno escluso". Il sindaco ha chiarito che è stato verificato inoltre che non c’è stata alcuna esalazione o dispersione di materiale dal locale dove vengono conservati i materiali per la pulizia della scuola.

Le conseguenze per gli alunni sono state fortunatamente lievi, solo uno ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso, per poi essere subito dimesso. La scuola sarà regolarmente aperta oggi. Resta il mistero sulle cause dell’accaduto. Tra le ipotesi ventilate, quella dell’utilizzo da parte di un alunno di una bomboletta spray, uno scherzo che però non è piaciuto a nessuno.

© Riproduzione riservata

