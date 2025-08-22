Alvorada, due giorni di eventi per ricordare don Virgilio Resi

Oggi e domani nella piazzetta Don Virgilio Resi a San Piero in Bagno, avrà luogo ’Alvorada25’, iniziativa promossa dall’associazione Don Virgilio, che anche quest’anno propone un programma con toccanti momenti di esperienza in favela brasiliane, e anche con spazi conviviali e di intrattenimento musicale. Due giornate per ritrovarsi nel ricordo del compianto missionario originario di San Piero, scomparso in Brasile, per malattia, all’età di 51 anni, nell’ottobre del 2002. Un ritrovo quello di ’Alvorada’ (alba in portoghese), per una rinnovata speranza all’alba di un tempo nuovo fatto di legami, comunione, solidarietà, fraternità. Prima di andare missionario per 23 anni in terra brasiliana, dove riposa per sua volontà, don Virgilio aveva dedicato il suo apostolato come cappellano a San Piero e nella parrocchia di San Rocco a Cesena. Venendo al programma della due giorni dedicata a don Virgilio, oggi alle 18,30 nella saletta interna Bcc mostra "Occhi di favela", alle 19,30 nella piazzetta Don Virgilio, cena di pesce in collaborazione con "Pescatori a casa vostra", alle 21 "Patrizia De Assis Samba band. In caso di maltempo queste due iniziative saranno spostate al Terme Club di Bagno.

gi.mo.